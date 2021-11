Alejandro Ayala no es un empresario normal. La ilusión que le pone a todo lo que emprende y cómo describe sus proyectos es excepcional y traspasa el corazón de quien le escucha. Está abanderando una nueva e incipiente revolución industrial en Extremadura, con el convencimiento de convertirla en punta de lanza en Europa. No tiene dudas de que lo conseguirá. Sus proyectos son mucho más que una iniciativa empresarial, contienen una forma de entender la región que supera todas las concepciones anteriores.

Civitas Pacensis es una promotora joven ¿Qué significó para usted el Premio Empresario de Badajoz 2020, un año tan complicado en todos los sectores?

Tener el reconocimiento de un medio como La Crónica de Badajoz que representa a la ciudadanía de esa forma tan clara en un momento tan inicial para Civitas Pacensis, porque es una empresa joven, y que haya tenido esa acogida tan cálida por parte de todos, a mí, que he nacido en Badajoz, significa una ilusión enorme. También es una gran responsabilidad de hacer realidad y se cumpla todo esto que estamos prometiendo. Los pacenses tenemos esa inquietud de que lo que se nos promete al final no se va a cumplir. Por eso es una responsabilidad muy grande, a la vez que un orgullo. Por donde voy cuento que me han dado el Premio Empresario de Badajoz de La Crónica. Ha sido una de las cosas que más ilusión me ha hecho en esta vida.

¿Qué circunstancias se están dando en Badajoz para poner en marcha sus proyectos constructivos?

Badajoz es la ciudad de España donde se están produciendo unos hechos poblacionales que no se están dando en ninguna otra, y que hacen que Badajoz sea un proyecto independiente del ciclo general de nuestro país. Nosotros mezclamos tres proyectos que en principio no tienen nada que ver –tecnología, recursos naturales, inmobiliario- y somos capaces de que en nuestra comunidad autónoma se produzcan sinergias entre los tres, para contribuir a que desde nuestro modesto punto de vista se produzca un cambio en la forma de hacer economía en nuestra región. Se trata de pasar de la economía tradicional, más centrada en el mundo agropecuario, que sin duda hay que continuar con él, a una pequeña revolución industrial que iniciaron grandes empresarios como Ricardo Leal. Vamos a poner nuestro grano de arena para que se produzca un cambio que vertebre Extremadura de una forma distinta a como se ha hecho hasta ahora.

Campus Civitas aspira a convertirse en un nuevo barrio de la ciudad. ¿Por qué esa mentalidad de superar la promoción habitual y convertirse en un elemento más de Badajoz?

Porque nosotros no queríamos hacer una promoción, sino una ciudad. Queremos hacer entender la ciudad de una forma distinta. Queremos hacer ciudades amables, especialmente tras este episodio pandémico que estamos viviendo y que estar en tu casa no sea estar en una jaula y sea tu verdadero momento de descanso. Queremos dar prioridad a los espacios verdes, a las terrazas, a zonas comunes. Para conseguir eso queremos construir barrios enteros totalmente distintos a los actuales. Lo estamos consiguiendo. Estamos teniendo una acogida estupenda. Vamos a contribuir a que Badajoz sea, también en ese aspecto, diferente.

¿Por qué está despertando interés la ciudad a las promotoras, socimis y fondos de inversión?

Porque donde nunca pasó nada es donde pasan cosas. Badajoz tiene un impacto enorme gracias a la Plataforma Logística. Que un gigante como Amazon quiera instalarse en Badajoz con un centro como el que proyecta es muestra. Además del empleo que va a generar, también habrá un efecto llamada a otras empresas que se van a implantar. Con Phi4tech vamos a instalar la primera planta del Sur de Europa de baterías y a contribuir a que se produzca un cambio total en el modo de vivir la ciudad. Tenemos el nuevo hospital Quirón Salud, la nueva Facultad de Medicina… Badajoz se puede convertir en una referencia sanitaria, logística y tecnológica. Si hace veinte años me dicen eso no me lo creo. Cuando me dicen que Badajoz está «muy lejos», me pregunto ¿de dónde? Porque Lisboa está al lado. Todos los puertos portugueses tienen que ser nuestra salida natural. Tenemos una ubicación estratégica que no hemos sabido aprovechar nunca. Ahora es el momento de nuestra ciudad.

¿Por qué creen que el modelo ‘build to rent’ va a funcionar en Badajoz?

A los equipos humanos que están viniendo a trabajar a Badajoz les cuesta mucho encontrar un piso en alquiler. Y cuando lo hacen, como desde hace 15 años no ha habido iniciativas promotoras de calado, se trata de pisos con un estado más abandonado o fuera del centro donde van a desarrollar su actividad diaria. Nuestra apuesta se encuentra en la avenida de Elvas y todo el entorno del hospital, donde se espera una gran afluencia de profesionales para hacer el MIR. Apostamos por el ‘built to rent’ y el ‘coliving’, de manera que cuando un señor viene a realizar el MIR, en vez de buscarse un piso lejos, encuentre un entorno amable con otros muchos profesionales que están haciendo. Queremos hacer un entorno universitario donde diariamente se viva, con un eje comercial central. Las ciudades con una Universidad llena de vida están condenadas a crecer. Badajoz está empezando a hacerlo desde el entorno universitario. Hemos cambiado el concepto de propiedad. Y ya las nuevas generaciones no se quieren meter en hipotecas para toda la vida, sino cambiar de casa a lo largo de ella y que siempre esté en óptimo estado.

¿En qué estado se encuentra actualmente el proyecto?

Tenemos dos proyectos bien diferenciados. Uno de ellos es Campus Civitas. Estamos pendientes de que finalmente la tramitación urbanística llegue a su fin y podamos comenzar las obras. Tenemos la ilusión de que el Ayuntamiento de Badajoz pueda darle luz verde antes de que acabe el año o principios del que viene. En otros puntos de la ciudad ya estamos promoviendo, con una gran acogida entre los pacenses. Tenemos tres torres en la avenida de Elvas. Una está en estructura, otra ya ha comenzado las obras y una tercera que comenzará de forma inmediata. Supondrán unas 150 viviendas, que se suman al centenar que ya promovíamos en la calle Prim, en ronda del Pilar, en la Plaza de los Alféreces… Además, hemos solicitado licencia para comenzar otras 400 viviendas, de manera que podrían sumar todas unas 600 viviendas antes del verano del año que viene. E incluso llegar a las 1.000 en el 2023.

Pero también es presidente de Phi4tech, promotora de la primera planta del sur de Europa de baterías y socio referencial de un gran proyecto. ¿En qué momento se encuentra actualmente la iniciativa?

Montar una planta de baterías no es lo mismo que construir chalés. Entendemos que desde el ayuntamiento se tienen que tomar todas las medidas necesarias para que cumpla con toda la normativa vigente. Contamos con todo el apoyo institucional para que entre las dos partes ese proyecto pueda comenzar en cuestión de unos meses.

El proyecto incluye una fábrica para baterías de litio en Badajoz, la explotación de la mina de litio en Cañaveral, la reapertura de la de mina de Aguablanca y una factoría de cátodos de la provincia de Cáceres. ¿En qué consiste toda esa cadena de valor y cómo van a poder llevar todo eso a cabo?

Lo más importante es tener los permisos. Sin los permisos de explotación de la mina no tenemos el recurso del litio. Siempre hemos dicho que el proyecto de celdas de batería de Badajoz es independiente de la mina de Cañaveral. En cuanto tengamos los permisos desde el punto de vista ambiental y jurídico para poder iniciar ese proceso construiríamos una planta de cátodos en la provincia de Cáceres, la planta de celdas en Badajoz y empezaríamos la explotación de Agua Blanca en Monesterio. Con todo ello conseguiríamos algo inédito: que en Extremadura se realice el proceso de construcción de baterías como en ningún territorio de Europa. Por primera vez el continente va a ser independiente de Asia y Estados Unidos desde la segunda guerra mundial. No llegamos tarde al proceso de transición al almacenamiento energético. Desde Extremadura podríamos satisfacer la demanda. Sumando Cáceres a Badajoz tendríamos todo lo necesario para construir una celda de batería.

¿Cuáles son las siguientes comunidades en las que piensa expandirse y con qué proyectos?

Grupo Civitas tiene previsto proyectos muy interesantes en Andalucía y Castilla-La Mancha.

¿Cómo organiza su tiempo con tantos proyectos?

Cuando se tiene una ilusión enorme no hay problema. Tengo además el aliciente de ser extremeño, de Badajoz, y sentirme orgulloso de ello. Si además me acompaña un equipo humano como el que tengo, que me está ayudando constantemente, este trabajo, que puede parecer muy duro y tedioso, se convierte en apasionante.