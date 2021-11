Con pocas palabras expresó anoche Jorge López Morenas lo que significaba para él y para su hermano Manuel recoger el Premio Empresario de Badajoz concedido a Bodegas López Morenas: «Es muy importante que se sepa reconocer el trabajo, el esfuerzo y el sacrificio que las empresas estamos realizando, más en los tiempos que corren».

Reconocer este esfuerzo y «acompañar al tejido empresarial de la provincia en el camino de la recuperación económica» son los principales objetivos que se marcan los premios Empresario de Badajoz, según destacó el presidente del grupo Prensa Ibérica, Javier Moll, que se encargó de abrir las intervenciones de la gala de entrega de la XI edición de estos galardones, que se celebró en el Edificio Badajoz Siglo XXI, con la asistencia de 350 invitados, la presentación de la periodista Noelia Gil y la actuación musical de Gene García.

Una gala en la que no faltaron los agradecimientos y también los momentos de emoción, por la difícil situación sanitaria que aún no ha dado los últimos coletazos. Especialmente sentida fue la intervención de Pedro Martínez, gerente de Cocedero de Mariscos La Mar, que recogió el premio Pyme. Además de acordarse de su «segunda familia», los trabajadores de la empresa, y de los clientes que los han sostenido durante más de 30 años, gracias a valores como la «humildad, la perseverancia y el rigor». No podía Pedro dejar de dedicar el premio a su hermano Juan Antonio, «con todo el cariño del mundo», que permaneció 100 días en la UCI tras contagiarse de covid.

El premio Autónomo tuvo rostro de mujer, el de la ganadera Lucía Maesso, triunfadora en un mundo de hombres, como ella misma reconoció, pero siempre se ha sentido valorada. Otras tres mujeres, Gema Correa (que no llegó a tiempo para subir al escenario), Blanca Bravo y Mamen González, recibieron el premio Emprendimiento por Cosmética Natural de Lycopeno. «Buscamos lo mejor para nosotros y para los demás», defendió Blanca, tras recoger el galardón de manos de Javier Moll. Javier Gómez, gerente de Electrofil, recogió el Premio Trayectoria Empresarial, un pasado que se sostiene en 65 años de existencia, «pero hoy las empresas no podemos vivir de la historia, nosotros estamos motivados e ilusionados y hemos hecho un cambio generacional».

Además de todos estos galardones, La Crónica de Badajoz concede cada edición el premio Especial, que no está sujeto a la deliberación del jurado y que este año ha recaído en el Rallye de la Vendimia, que acaba de celebrar su 50 aniversario. El encargado de recoger el galardón, de manos del director de El Periódico Extremadura y La Crónica de Badajoz, Antonio Cid de Rivera, fue el presidente de Motor Club Almendralejo, Juan Vall, quien no pudo evitar echar la vista atrás para recordar que ha asistido a las 50 ediciones y reconoció tener «sentimientos encontrados» por todos aquellos que ya no están, a los que dedicó el premio.

Los Premios Empresario de Badajoz se celebran de manera ininterrumpida desde el año 2011 y en esta edición cuentan con el patrocinio del Ayuntamiento de Badajoz, Ibercaja y Grupo Industrial CL, con la colaboración de la Junta de Extremadura.

El presidente de esta última, Guillermo Fernández Vara, habló del cruce de generaciones que se pueden observar en los últimos tiempos en galas que reconocen a emprendedores extremeños. Por eso, abogó por la defensa de la empresa familiar, «porque garantiza la continuidad» en un futuro donde Vara centró gran parte de su discurso. El presidente pidió «no tener miedo al presente a pesar de las dificultades» y soñar «con un futuro mucho mejor porque hay hoy en día un abanico de oportunidades delante de nosotros como no habíamos tenido nunca».

El máximo dirigente de la región extremeña también tuvo palabras especiales para Moll, a quien felicitó por ser «el único empresario en España que se juega sus ‘cuartos’ en el mundo de la comunicación», ya que otros, añadió Vara, no arriesgan los recursos de sus familias, sino los de sus accionistas: «Es digno de admiración y de respeto».

El propio Moll recordó las palabras que le dedicó el presidente cuando se hizo con la propiedad del grupo al que pertenecían El Periódico Extremadura y La Crónica de Badajoz: «Javier, si tú quieres a Extremadura, Extremadura te quiere a ti». Anoche, Moll reconoció la verdad que escondía esa frase, pues este miércoles, los datos de Comscore revelaron que las dos cabeceras extremeñas de Prensa Ibérica eran líderes en información digital en sus respectivas áreas de actuación.

Pero no quiso centrarse solo en lo puramente periodístico, y trasladó también su enhorabuena a los empresarios premiados «que, con su trabajo, aportan prosperidad y permiten avanzar a esta tierra». En la misma línea se pronunció el director de los dos periódicos, que puso en valor los once años de trayectoria de estos premios y el poder de convocatoria con el que cuentan. Gracias a ellos, indicó, los emprendedores pacenses reciben el reconocimiento que merece el esfuerzo que realizan «en estos tiempos terribles de pandemia y consiguiente crisis».

Cid de Rivera tampoco dejó pasar la oportunidad para destacar las cifras inéditas que alcanzaron en el mes de octubre El Periódico y La Crónica, pero se apresuró en aclarar que, aunque este «hito» es «para felicitarse», «no nos relaja ni nos convierte en conformistas», sino todo lo contrario: «El sino de este periódico casi centenario es la resistencia y el tesón. Seguiremos trabajando con profesionalidad por esta región y esta ciudad».

El alcalde de esta última, Ignacio Gragera, se estrenó en estos premios, y lo hizo mandando un mensaje de apoyo, ánimo y gratitud a todas aquellas personas que se deciden a emprender en Extremadura -«no es fácil hacerlo aquí»- y que continuaron haciéndolo durante esta «terrible pandemia».

En ese sentido, también quiso subrayar el trabajo que en circunstancias igual de difíciles han llevado a cabo las administraciones públicas para paliar sus efectos en la medida de lo posible. «Podéis contar conmigo, con el equipo de gobierno y con esta ciudad para lo que necesitéis, porque esta es vuestra casa hoy y siempre».