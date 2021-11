Miguel Ángel Leal, CEO de la División Industrial de Grupo Industrial Cristian Lay, consejero del mismo, y presidente de la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar, es garante de un legado de más de cuatro décadas en el mundo de los negocios. Lo que comenzó como una joyería en Jerez de los Caballeros actualmente es un holding internacional en crecimiento con 24 empresas de diferentes sectores y casi 3.000 trabajadores. Lidera un plan para la reindustrialización de la región que ya está dando sus frutos. Recientemente, ha recuperado Galvacolor en Jerez de los Caballeros y proyecta una fábrica, Cartonajes Extremadura, en Navalmoral de la Mata. La inversión es de 55 millones de euros en total y se crearían 220 puestos de trabajo.

¿Por qué apoyan desde Grupo Cristian Lay la celebración de los XI Premios Empresario de Badajoz?

Desde Grupo Cristian Lay nos esforzamos en apoyar las iniciativas de este tipo que revelan la existencia de un tejido empresarial vivo en Extremadura, y en este caso en la provincia de Badajoz, como son los Premios Empresario de Badajoz con ya una trayectoria consolidada de más de diez años. Creo que es muy importante el reconocimiento público a esas personas que están luchando día a día por crear una Extremadura diferente.

El grupo se encuentra en una fase de crecimiento espectacular. ¿Cómo se va a reactivar Galvacolor?

Estuvimos estudiando desde la adquisición del Grupo Gallardo Balboa todas y cada una de sus empresas. Una de las que más problemas tuvo a la hora de ponerse en marcha era Galvacolor. Nos lo tomamos con paciencia y fuimos muy perseverantes. Vimos las dificultades que se habían presentado en cada una de sus puestas en marcha, porque esta es la tercera de las veces en las que se ha iniciado la actividad en la empresa. Aprendimos de todo lo que se había hecho anteriormente e hicimos un plan de viabilidad.

¿Cuánto trabajo va a crear Cartonajes Extremadura en Navalmoral de la Mata y qué inversión va a significar?

Estimamos que la inversión inicial van a suponer 35 millones de euros. Queremos que arranque la actividad en octubre del 2022 y que a principios del 2023 se encuentre a pleno rendimiento.

A todo esto se añaden las plantas fotovoltaicas de Mérida, Alconchel y Cáceres… ¿Cuántos megavatios creéis que vais a alcanzar antes de que finalice el presente 2021?

Nuestras previsiones apuntan a que lograremos alcanzar antes de que acabe el presente ejercicio los 150 megavatios.

¿Cuál es en la actualidad la radiografía del Grupo CL grosso modo?

Ahora mismo el Grupo Industrial Cristian Lay lo integran 24 empresas y está dividido en los sectores de industria, consumo, energías (gas y renovables) y siderurgia.

¿Alcanzaréis vuestras previsiones de lograr los 1.600 millones de euros de facturación este 2021?

Creo vamos a estar muy cerca de esa cifra, porque estamos cumpliendo nuestros objetivos y nos encontramos en el camino.

Además usted es presidente de la Asociación de la Empresa Familiar en Extremadura ¿Qué mensaje manda a los empresarios de estas características?

Creo que con la Asociación de la Empresa Familiar de Extremadura estamos aglutinado conocimiento y mostramos la fortaleza de este tipo de empresas en la región, que es mucha. Muchas asociaciones alaban el dinamismo que tiene el empresario familiar de nuestra comunidad autónoma. Nos queda mucho camino por recorrer pero estamos en la dirección correcta.

¿Cómo ve el mundo de las renovables? ¿Entiende lo que está sucediendo con el precio de la electricidad?

Es un sector muy dinámico, en el que todavía hay mucho por hacer. Tiene que conjugarse con las ‘antiguas energías’. Tienen que solaparse unas con otras para que no pasen cosas como las que están ocurriendo con el precio de la electricidad. Creo que en él están influyendo muchos factores. En el mundo ‘postpandémico’ se han descontrolado muchos factores. El mundo se paró, y al arrancar de nuevo se han visto que muchas cosas estaban cogidas con alfileres. Lo que ha sucedido con la energía también está pasando con los transportes marítimos y con la falta de componentes. La estructura mundial era mucho más endeble de lo que pensábamos.

¿Tiene la figura del empresario el reconocimiento que merece en la actualidad?

Creo que en la sociedad se nos ve bien, pero quizás el propio empresario no se siente protagonista y debe tener un papel principal en ella. Podemos aportar muchas cosas a la sociedad que hay que ponerlas en valor. Me gustaría que en el día de mañana, igual que los niños quieren ser futbolistas o tiktoquer, también quisieran ser empresarios.

¿Cómo es su día a día?

En ese aspecto tengo suerte, porque no me aburro nunca. Es hermoso afrontar las jornadas cuando cada día se pueden hacer cosas nuevas y mejorarlas. Eso es un reto y me siento muy afortunado por ello. Y no estoy solo en esa tarea. Para nosotros el equipo humano es fundamental. Tenemos grandes profesionales y de largo recorrido en cada uno de los sectores. Sin ellos no podríamos mejorar cada día. Somos 2.960 personas las que integramos Grupo CL y si no fuera por los profesionales que tenemos sería inviable.