Milagro insuficiente del Badajoz

Incidencias : Nuevo Vivero. En torno a 6.000 espectadores. En los prolegómenos, el Badajoz realizó un sentido homenaje al ex utillero Ángel Cuenda ‘Angelito’.

En Badajoz llueve sobre mojado. El cuadro blanquinegro rozó el muy deficiente y se conformó con el insuficiente en un partido plano y previsible, en el que estuvo al borde de la tragedia con el gol rival en el 83’ y que evitó gracias al postrero tanto de Toni Jou en el tiempo añadido. Narváez, héroe hace una semana en Cáceres, volvió a ejercer de salvador con dos interveciones en el último suspiro.

Ante la acumulación de bajas, el técnico Luis Oliver Sierra decidió optar por un once con varias novedades. Carlos Cordero formó desde el flanco izquierdo de la defensa para que Liza ocupara el eje de la zaga con un Borja López que regresaba a su posición habitual. Chacartegui volvió a ocupar el volante zurdo, una ubicación en el verde en la que ya se ha movido anteriormente. El dibujo del aragonés cambió su 4-4-2 habitual por un sistema con una única referencia (Álex Alegría).

Aunque el Badajoz estuviera jugándose la vida en la categoría, no daba la sensación sobre el césped. La intensidad y electricidad que adquirió el equipo varias semanas después de producirse el relevo en el banquillo parecía haberse diluido por completo. Los blanquinegros daban la sensación de ser un equipo plano, lento y sin ideas. Las ocasiones y los acercamientos a la portería rival eran una especie en peligro de extinción en un duelo de dos equipos excesivamente timoratos. Lo más parecido a una oportunidad de gol que se vio en el Nuevo Vivero fue una buena llegada de Sandro Toscano que probó suerte desde la frontal en un envío que se marchó por encima de la meta azulona.

En una tarde algo anodina en cuánto a juego, la numerosa hinchada local apretaba a su equipo, buscando una reacción que no terminaba de llegar, así como a un colegiado con el que mostraban un continuo desacuerdo por sus decisiones en el juego. Esto se contagió al verde, donde Toni Jou y Damián Petcoff vieron la amarilla durante este primer acto del choque. Los minutos previos al descanso dieron poco de sí y se llegó al ecuador del partido con un previsible empate sin goles.

Reacción tras el descanso

Algo tuvo que suceder en el entretiempo en el vestuario blanquinegro porque la reacción en los primeros minutos del segundo tiempo fue, cuanto menos, notoria. Ya en los primeros compases, Álex Alegría, casi sin querer, probó la resistencia del travesaño rival con un errático envío que se envenenó. El propio ariete placentino fue el mismo protagonista minutos después con una tentativa que intereptó el guardameta Josele. Casi a renglón seguido fue Castri el que se internó en el área rival para rozar el gol en la oportunidad más clara del encuentro, que terminó estrellada en el lateral de la red de la portería delGetafe B.

Pero tampoco tendría suerte el Badajoz en esta oleada ofensiva. El cuadro madrileño despertó de un letargo que se prolongó durante más de una hora y comenzó a estirar líneas y a provocar los primeros dolores de cabeza en la zaga local. El Badajoz veía cómo se le acababa el tiempo y el runrún por no ganar un partido decisivo le hacía ponerse nervioso. Carlos Cordero y Sandro Toscano dejaron su sitio al debutante Santi Moar y al siempre voluntarioso Saidou Bah en busca de un nuevo rumbo ofensivo.

Gol y milagro final

Pese a que Castri la volvió a tener de cabeza tras una segunda jugada de un córner, el equipo que sí logró adelantarse en el marcador fue un Getafe B que aprovechó mejor sus ocasiones. Santi García recibió un balón franco en el área y no falló ante Narváez. A falta de siete minutos, el Getafe B parecía el golpe definitivo en forma de gol. No obstante, el Badajoz no había dicho su última palabra: una buena jugada por banda derecha se tradujo en el tanto de Toni Jou en el 95’. Narváez, en dos ocasiones, evitó el segundo del Getafe y salvó otro punto.

Con este resultado, el Badajoz queda a cinco puntos del ‘play-out’ y a ocho de la salvación directa.