Samu Manchón: «Tenemos claro que es un partido muy importante»

El Badajoz afronta este sábado una de las siete finales que restan para finalizar la temporada en forma de salvación de la categoría. Esto lo tiene grabado muy a fuego una plantilla que sabe que debe dar mucho más de lo que ha ofrecido hasta el momento y que debe empezar en el envite de este fin de semana, donde se miden al Cacereño en el gran clásico del fútbol extremeño que tiene lugar en el Príncipe Felipe. Sin duda, uno de los grandes protagonistas de este duelo será un Samu Manchón que el pasado verano cruzó el puente aéreo cambiando una capital de provincia extremeña por la otra. «Es un partido especial. Vuelves a un sitio al que te trae muy buenos recuerdos y dónde vivimos cosas muy bonitas», admite el jugador en declaraciones a Canal Extremadura Radio.

El propio Manchón sabe que este cambio de colores y camiseta puede no gustar a una buena parte de la afición que este sábado será local. «Respeto a la afición del Cacereño. Entiendo perfectamente su postura. Realmente no saben quizás lo que ocurrió. Entiendo que habrá gente que no le parezca bien y no pasa absolutamente nada», comenta.

No obstante, aunque sí que reconoce la importancia de este enfrentamiento, al mismo tiempo cree que hay vida después del derbi y que quedan seis partidos más antes de acabar la competición. «No creo que sea un partido definitivo. No descendemos si perdemos ni nos salvamos si ganamos. Pero es verdad que tenemos más urgencia que el rival y debemos ganar», declara.

Manchón se muestra muy agradecido con una afición que este miércoles ya había llenado tres autobuses y adquirido cerca de 400 localidades para presenciar este encuentro. A estos hay que sumar los hinchas blanquinegros que se desplazarán de forma particular para presen

ciar el partido. Un desplazamiento que viene siendo algo habitual entre la afición del Badajoz, pues lo llevan haciendo en partidos cercanos y otros no tanto. «No hay forma de agradecer lo que está haciendo esta afición. Lo único que nos queda es dedicarle esta salvación. Lleva mucho sufrido y se merecen lo mejor. Se merecen mucho más de lo que están teniendo», asegura.

Respecto al cambio de dueños que ha vivido el club de forma reciente, el futbolista lo subraya como un hecho positivo y que ha traído estabilidad a la entidad blanquinegra después de tiempos algo convulsos. «La nueva propiedad está poniendo un poco de orden. En el tema de los cobros vamos al día. En ese aspectos estamos tranquilos y o tenemos nada malo que decir», apunta.