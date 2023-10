Iñaki Alonso rebaja la euforia del Badajoz: "No podemos sacar pecho"

Con la noche de Halloween a la vuelta de la esquina, el Badajoz demostró este sábado ante el Talavera que es un 'muerto viviente'. Los blanquinegros estaban desahuciados, en lo más bajo de la clasificación y con unos resultados muy pobres, algo que Iñaki Alonso está dispuesto a cambiar. La victoria ante el Talavera ha sido el primer paso, pero el técnico vasco es consciente de que todavía queda mucho por hacer y que esto es muy largo.

«La victoria sabe a gloria, me sabe muy bien. El grupo de jugadores que tenemos ha sufrido mucho y esas heridas duelen. Nuestra afición es tremendamente exigente, pero se merecen alegrías. Luego está el club, la institución, aquí estamos todos para sumar. Cuando se gana lo que hay que hacer es agradecer a todo el mundo. Es una victoria muy positiva que nos tiene que poner las orejas alertas porque necesitamos volver a ganar, seguir trabajando y subir en la tabla, eso es fútbol», comenzó diciendo el preparador de Durango en la rueda de prensa posterior al choque frente al Talavera.

«No podemos sacar pecho, y menos nosotros, donde estamos, porque te lo hunden rápido. Necesitamos tener mentalidad humilde, mentalidad de trabajar esta semana de nuevo mucho para preparar bien el partido contra el Villanovense», continuó Alonso.

A cerca del partido, el entrenador explicó que «la clave era tratar de ponernos por delante, pero lo más importante era no salirnos del plan de partido. No volvernos locos, mantener nuestra estructura y creo que el equipo ha dado un pasito de madurez, de saber estar. Lo que ha hecho el equipo tiene muchísimo mérito».

Iñaki Alonso también explicó la semana de trabajo, en la que no hubo ni un solo día de descanso, y cómo vio lo trabajado esos días sobre el césped. «Sobre todo en interiorizar los ritmos. Un equipo tiene que leer los minipartidos, y hay muchos de estos dentro de un partido. Hay momentos en los que podemos apretar alto, hay momentos en los que hay que parar el partido, momentos como hoy en los que hay que cerrar el partido... Hemos trabajado muchísimo. No hemos descansado y le voy a dar un reconocimiento a la persona que nos cuida el campo, Dani, porque el pobre me ha sufrido toda la semana», indicó.

Primera titularidad de Dani Cordero

Con respecto a los futbolistas, Alonso insistió en que «estoy muy contento con los que han jugado, con los que han cerrado el partido y con los que se han quedado fuera, porque en ningún momento me han puesto una cara rara, es un momento del equipo».

En cuanto a nombres propios, Alonso fue preguntado por el joven Dani Cordero, que jugó su primer partido de titular. «Es alguien que nos ha gustado, que para este partido nos venía bien. Es un chico que si sigue centrado le va a ir bien. Hay que dar oportunidades. Si él no se desvía del camino podrá estar con nosotros, si no pondremos a otros, no pasa nada».

Por último, el nuevo técnico del Badajoz, que debutaba ante su público en el Estadio Nuevo Vivero, habló sobre la afición pacense. «Me ha parecido que tenemos una afición que en el momento que le demos, en el momento que el equipo se deja el alma, nos lleva en volandas. Yo me he sentido así. He estado en estadios más grandes, con más gente, y no he sentido lo mismo que aquí».