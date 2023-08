Petcoff, un nuevo viaje de ida y vuelta a Badajoz

Parece ser que Badajoz tiene algo que atrae a los futbolistas. En los últimos tiempos se está convirtiendo en todo un patrón que se repite. El jugador que se marcha, acaba volviendo. El ejemplo más reciente se puede observar con un Damián Petcoff que dejó el club en 2019 tras no llegar a un acuerdo de renovación. Después de varios mercados en los que se sucedían los rumores sobre su retorno, por fin, se ha dado la posibilidad de regresar a la capital pacense. A la espera de su puesta de largo con la elástica blanquinegra, que tendrá lugar esta misma semana, el argentino ya ha dejado sus primeras declaraciones sobre su regreso. «Con ganas de pisar el nuevo vivero. Nos vemos pronto familia», publicó este domingo en redes sociales.

Pero Petcoff no ha sido el primero en protagonizar este viaje de ida y vuelta. Actualmente, el propio director deportivo, Juan María Pozo ‘Gudi’, ha protagonizado hace algunas semanas ese retorno. En futbolistas, la nómina es mucho más lustrosa si cabe. No obstante, casos como Gorka Santamaría, Kike Royo y Francis Ferrón reflejan a la perfección el conocido dicho sobre las segundas partes. El ariete vasco regresó en el pasado mercado de invierno tras estar solo un puñado de meses fuera del equipo. No encontró sitio en Riazor y vino a Badajoz a aportar goles, aunque la exigua cifra que logró -apenas cuatro tantos- resultó del todo insuficiente para que el equipo lograra la permanencia. El caso del guardameta es algo diferente. Fue titular durante todo el año, alternando actuaciones más discretas con otras que resultaron decisivas para que el equipo lograra puntos. No obstante, la llegada de David Tenorio le relegó a la suplencia en favor de Miguel Narváez. Eso, sumado al descenso del equipo dejó una sensación agridulce a su segunda etapa en el cuadro blanquinegro. Francis Ferrón, por su parte, dejó toda la ilusión en el anuncio de su retorno y en la primera jornada de liga, donde marcó el gol del triunfo en León. Su figura fue residual, ya que no convenció ni como primer delantero ni como revulsivo. Firmó cuatro goles en un decepcionante retorno.

Regresos en positivo

Pero si estos retornos más recientes han dejado un sabor poco apacible, hay otros que se han producido también en las últimas temporadas que sí que han logrado volver a ganarse el respeto y cariño del respetable pacense. Se trata de tres pacenses y blanquinegros de corazón: Álex Herrera, José Ángel González y Guzmán Casaseca. Los dos primeros llegaron para rubricar un ascenso que terminaron logrando en Calahorra. El tercero llegó ya con el equipo en la categoría de bronce y se quedó muy cerca de lograr el ascenso a Segunda División.

Aunque existe una larguísima lista de nombres que se han ido y han vuelto, estos son algunos de los más recientes y más icónicos. Damián Petcoff espera poder regresar y dejar un buen sabor de boca en la parroquia blanquinegra.