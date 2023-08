El Badajoz cierra el regreso de Damián Petcoff

Se ha hecho esperar, pero el Badajoz ha logrado concretar uno de esos refuerzos que ilusiona a su afición. El conjunto blanquinegro contará para la presente temporada con el argentino Damián Petcoff, una incorporación con la que pretenden dar un salto de calidad con un futbolista que en su anterior etapa marcó diferencias en el centro del campo en la 2018/2019, en un curso que tuvieron una trayectoria irregular, yendo de menos a más, pasando de pelear por la permanencia a jugar el 'playoff' de ascenso. Tras varios intentos fallidos en anteriores veranos, esta vez sí, Petcoff regresa al Nuevo Vivero. Su presentación como blanquinegro podría ser esta misma semana, todo apunta que este martes después de que el club confirmara su fichaje este domingo.

Tras su anterior paso por el Nuevo Vivero, el veterano jugador de 33 años pasó por el Gimnàstic de Tarragona, la UD Logroñés -con el que llegó a jugar en Segunda División- y después recaló en el Atlético Baleares, su último club, donde quedó libre tras jugar 33 encuentros la pasada temporada. En su único año en la escuadra blanquinegra, el argentino disputó 34 partidos y firmó un gol y tres asistencias.

Negocian por Burgui

Pero desde la dirección deportiva que comanda Gudi pretenden que la de Petcoff no sea la única incorporación de relumbrón que se firme desde el club. En los últimos días se han vinculado nombres como Miguel Núñez o Burgui. En el caso del ex capitán blanquinegro parece una operación algo más compleja, ya que el club pacense debe esperar que no concrete con ningún equipo de Primera Federación para cerrar el acuerdo con el futbolista de Siruela. En el caso de Burgui, que actualmente se encuentra sin equipo tras su periplo por la liga croata, donde llegó en calidad de cedido por el Alavés, sí que existe la negociación y en los despachos del Nuevo Vivero son optimistas con lograr cerrarlo.