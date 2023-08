El Badajoz no ha recibido dinero por el traspaso de Edu Sánchez

Aunque ya ha pasado una semana del fichaje de Edu Sánchez por el Barcelona, desde el Badajoz no habían desgranado los pormenores del acuerdo, algo que ha hecho el director general del club, Patricio Arana, este miércoles en una comparecencia. El directivo confirmó que la entidad pacense no va a percibir ningún tipo de ingreso directo por el lateral, aunque sí que puso en valor que se reservan «un importante porcentaje de venta» que no ha sido desvelado a causa de una claúsula de confidencialidad entre ambos clubes.

Relacionadas El Badajoz hace oficial la marcha de Edu Sánchez al Barça