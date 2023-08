Gudi: «El presupuesto que tiene el Badajoz me agrada»

El Badajoz sigue sin aclarar los detalles sobre el traspaso de Edu Sánchez al Barcelona. Gudi, director deportivo del conjunto blanquinegro, no entró a dar explicaciones sobre los pormenores del acuerdo entre el club pacense y el azulgrana y se remite a una comparecencia que la propiedad dará el próximo miércoles. No obstante sí que ha admitido que Saidou Bah, reciente incoporación que ha llegado alNuevo Vivero en calidad de cedido por el Barça, ha llegado en el marco de esta negociación entre ambas partes. Hasta el momento, la única información que se ha dado sobre este traspaso es en un comunicado en el que no se detalla nada y en el que sí se dedican buenas palabras al propio futbolista que ha firmado con el conjunto catalán hasta 2025.

