El Badajoz hace oficial la marcha de Edu Sánchez al Barça

Comunicado Aunque se esperaba que el Badajoz emitiera un comunicado durante este miércoles para informar sobre el traspaso de Edu Sánchez al Barcelona, ha sido finalmente el jueves cuando se ha publicado de manera oficial. En el texto no aclaran ninguno de los términos en los que se ha cerrado este fichaje y únicamente inciden en lo satisfactoria que ha sido este trato por todas las partes. «Edu es un jugador que se ha formado en nuestra cantera, y demuestra la calidad del sistema de entrenamiento que tiene el CD Badajoz con nuestros jugadores», asegura el club en el texto del comunicado de la venta de Edu Sánchez. El propio futbolista también quiso despedirse en una carta en la que se muestra agradecido con todos los estamentos del club. «Aunque ha sido una etapa breve, os quiero dar las gracias por todo», ha declarado el jugador, que firma hasta el 2025. Llegan Oteo y Bah Pero en el acuerdo entre ambos clubes, además de un porcentaje de venta, sí que estaba contemplado que llegaran a la capital pacense uno o más jugadores. El que ya ha hecho acto de presencia ha sido el joven atacante Saidou Bah, que llega en calidad de cedido desde La Masía, previo paso también por el Olot. con el que jugó la pasada campaña un total de 20 encuentros. El otro fichaje anunciado desde el Nuevo Vivero ha sido el del polivalente futbolista vasco Jurgi Oteo, que llega al Badajoz tras una dilatada experiencia en la categoría y por la antigua Segunda B, donde ha militado en la cantera del Athletic, en el Sabadell, en el Barakaldo y también en el Arenas de Getxo, donde ha jugado en las últimas temporadas. Se trata de un futbolista que puede desenvolverse en varias posiciones en el ataque y que cuenta con un amplio recorrido. A sus 26 años, viene de jugar 31 partidos el pasado curso y cuenta con experiencia en las categorías inferiores de la selección española. Tras estos dos últimos refuerzos, al Badajoz aún le queda por reforzarse en varias demarcaciones, aunque espera poder seguir anunciando incorporaciones para cerrar la plantilla.