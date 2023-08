Era un secreto a voces desde los últimos días. Y ahora ya por fin parece ser que ya es una realidad que está siendo contrastada desde todas las partes afectadas en este asunto. El lateral extremeño Edu Sánchez va a ser un refuerzo en la zaga del FCBarcelona cuyo anuncio oficial no va a demorarse. El defensor moralo, tras una espectacular actuación en el Badajoz, que le supuso debutar con la selección española Sub-18, se incorpora a la cantera azulgrana, donde alternará el filial con el juvenil. Aunque la cláusula del futbolista estaba en torno a los 400.000 euros, finalmente la entidad pacense no percibirá una cantidad económica. El trato finalmente se cerrará mediante la cesión de uno o dos futbolistas -el trato se concretará en los próximos días- en los que el club catalán asumirá la ficha. También se contempla un acuerdo por debut en el primer equipo, por llegar a la selección o por el segundo traspaso.

Además de este beneficio, el club pacense también va a lograr en el acuerdo con el Barcelona un porcentaje sobre futura venta según aseguran a este periódico fuentes cercanas al acuerdo. El jugador moralo ha sido filmado por el medio ‘Jijantes’ durante la mañana de este miércoles en la ciudad deportiva barcelonista para poner rúbrica al acuerdo con el conjunto azulgrana. Desde este mismo medio aseguran que el Barça está negociando la cesión del extremo Saïdou Bah con el conjunto blanquinegro. Aunque en un principio se consideraba una operación independiente, ahora sí que podría ir de la mano del pase del futbolista nacido en Navalmoral de la Mata a la cantera del conjunto azulgrana. El director deportivo del Badajoz se ha referido en todo momento durante sus intervenciones a que Edu Sánchez era jugador del Badajoz «por ahora». No obstante, al cuadro pacense le tocará moverse en el mercado a partir de ahora. Según el propio Gudi, al conjunto blanquinegro aún le faltaban media docena de incoporaciones por conretar. No obstante, el propio Gudi reconoció en una de sus comparecencias más recientes que el renovador Carlos Cordero podría ocupar el puesto del eje de la zaga o del lateral en función de los efectivos que llegaran en los próximos días. H