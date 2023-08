El Badajoz sigue respaldado por su afición

No hace ni diez días que arrancó la campaña de abonos del Badajoz y en el club pacense ya celebran haber superado la cifra de 1.500 abonados. No es un dato ni mucho menos desdeñable si se tiene en cuenta que el club viene de un descenso de categoría, con todo lo que esto supone tanto para el club como para su afición, que han visto cómo su hoja de ruta cambiaba de forma radical tras bajar al cuarto escalafón del fútbol nacional.

No obstante, a esto hay que añadir además que desde la entidad blanquinegra no ha existido ningún tipo de prisa por renovar los carnets. Acabaron la liga en mayo y hasta casi mediados de julio no tenían previsto iniciar la nueva captación de socios. Por si fuera poco, lo que terminó de complicar las cosas fue la decisión de la RFEF de no dejar al conjunto blanquinegro, lo que paralizó una campaña de abonos que se encontraba muy cerca de ver la luz. Pese al suspense que tuvieron que soportar durante dos semanas, los juzgados otorgaron medidas cautelares que permitieron al club competir en Segunda Federación y gracias a ello, la entidad pacense pudo dar luz verde a su campaña de abonos que lleva el lema ‘Será porque te amo’ y que logró tener protagonismo pese a ser presentada en el mismo horario que se daban a conocer los resultados electorales el pasado 23 de julio.

Una vez se conocieron los detalles de la misma, se formuló una enérgica división de opiniones en torno a los precios elegidos por el club para obtener los nuevos carnets. No obstante, pese a todos estos condicionantes y con un buen puñado de aficionados aún en periodo vacacional, se espera que el número de abonados pueda seguir creciendo en los próximos días. Sin ir más lejos, hace un año se llevaban en los primeros días números bastante similares a los que se llevan este verano siendo una categoría superior. No obstante, hay que tener en cuenta el importante detalle de que en 2022 la opción online para abonarse tardó varios meses en poder estar operativa para la afición y esto también condicionó el número de abonos.

Casi en el ecuador

Aunque desde el Badajoz no han puesto mucho empeño en intentar marcarse una cifra, el presidente de la entidad, Luis Díaz-Ambrona sí que pronunció de forma tímida y casi involuntaria una cifra el día de la presentación: habló de 4.000 abonados para esta temporada tan peculiar en Segunda Federación. El club pacense, habiendo superado ya los 1.500, podría alcanzar el ecuador -los 2.000- en fechas muy próximas. Lejos quedan ya las temporadas en las que Joaquín Parra se propuso llegar a los 8.000 y logró rebasar ese guarismo en un verano trepidante en el que logró movilizar a todos los estamentos del club con la promesa del ascenso a Segunda que se vio truncada posteriormente con la llegada de la pandemia.

Más cercano en el tiempo en el tiempo se encuentran los últimos encuentros de la pasada campaña, donde se logró incluso superar los 10.000 espectadores en el Nuevo Vivero.