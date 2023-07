El Badajoz, muy pendiente de la jueza para evitar el descenso

El Badajoz juega en pleno mes de julio el partido más importante de la presente temporada y posiblemente también el de todo el futuro más inmediato de la entidad. Los blanquinegros ya han desplegado todas sus cartas a nivel legal para lograr que la titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Badajoz les conceda una serie de medidas cautelares que den luz verde a su inscripción en Segunda Federación después de que hace dos semanas el juez único de competiciones no profesionales firmara su descenso administrativo a causa de las deudas que el club tenía con jugadores de la temporada 2020/2021. En el Nuevo Vivero confían en que la decisión de la jueza no se demore demasiado y pueda llegar durante el mismo martes o a primera hora del miércoles.

Aunque el plazo para la inscripción de los equipos finalizó en el mediodía de este lunes, el conjunto blanquinegro deberá esperar acontecimientos para concretar si está o no en Segunda Federación. Desde las oficinas del club aseguran que han realizado todos los trámites pertinentes para lograr ser inscritos. No obstante, si se confirmara la decisión ya tomada por el juez único de competición o no se dieran la cautelares en el juzgado, esta inscripción no sería validada. Ahora mismo, todos los equipos extremeños salvo los pacenses cuentan con la aprobación de la RFEF para competir en la cuarta categoría del fútbol nacional. El Villanovense fue de los primeros que recibió esta validación, más tarde se incorporó el Montijo, mientras que el Llerenense ya aparecía este lunes en la lista de equipos que han validado su inscripción en la categoría. Tampoco aparece esta lista el Cacereño, pero desde el conjunto verde apuntan a un asunto burocrático sin importancia que no va a impedir que su nombre aparezca inscrito en el Grupo V y dan por hecha su inscripción.

Pese a que todavía existe incertidumbre y tensión en el seno del conjunto pacense, la sensación es de confianza y optimismo. Durante la semana pasada recibieron un certificado por parte de Hacienda de estar al corriente de pago de los créditos concursales contra la masa y los cinco futbolistas que reclamaban legalmente sus impagos retiraron su denuncia. Además, en la institución blanquinegra cuentan con dos precedentes en los que esta misma jueza dio el visto bueno a estas medidas cautelares: al Extremadura en 2021 y el propio Badajoz en 2022. En ambos casos, la coyuntura era peor que la que actualmente tiene el club pacense, ya que ahora cuenta con varios elementos que pueden respaldar la postura de la titular del juzgado.

Renovación y amistoso

Pero la muestra más clara de que en el Badajoz no contemplan otro escenario que no sea el de estar en Segunda Federación son los movimientos cotidianos propios de una pretemporada sin sobresaltos. Las dos últimas novedades han llegado este mismo lunes. El club ha anunciado la renovación del joven guardameta Miguel Narváez hasta 2025. El portero pacense es el único integrante que queda de la pasada campaña, junto con el lateral Edu Sánchez.

El propio club también ha confirmado un nuevo amistoso veraniego este lunes ante el Olivenza, que tendrá lugar el próximo 24 de agosto. Los blanquinegros regresan este mismo martes al trabajo con las pruebas médicas y físicas y el miércoles pisarán el césped del Nuevo Vivero.