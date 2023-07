Javi Melchor: "Estoy donde quiero estar"

Ya lo avisaba hace pocos días a través de su cuenta de Twitter. Javi Melchor está preparado para sacar los guantes en el que será su tercer asalto en el Badajoz bajo la responsabilidad de asistir al cuerpo técnico como entrenador de porteros. Y eso que parecía todo encaminado para que su nuevo destino estuviera en Bélgica para trabajar con el cuerpo técnico del Anderlecht, todo un histórico europeo y el equipo más laureado de este país. No obstante, cuando ya estaba hecho hasta el anuncio oficial, decidió dar marcha atrás y quedarse en la capital pacense a pesar de que la situación no era la mejor a nivel deportivo, con un descenso reciente, y a nivel institucional intentaba estabilizarse después de ser una auténtica montaña rusa en las dos primeras temporadas.

«Fui a Bruselas y firmé una especie de precontrato. No me gustó que se hiciera oficial y salieran fotos mías. Creo que no era el mejor momento. Hubo una serie de cláusulas y una serie de temas personales que hicieron que yo rompiera el acuerdo», relata.

Aunque incide mucho en el cariño recibido por la entidad belga, que le tuvo que insistir hasta en tres ocasiones para que aceptara, se muestra muy orgulloso de la decisión que tomó apenas unas semanas después de su anuncio oficial. «Tengo la conciencia muy tranquila. Estoy donde quiero estar. En la vida hay que hacer lo que sientes», expone.

Vivirá su tercera temporada en el Nuevo Vivero, donde llegó procedente de la cantera del Racing y donde ha vivido la encarcelación de un presidente, una tensa espera para el cambio de propiedad, una revuelta del vestuario ante los nuevos dueños, un descenso de categoría y actualmente una situación de incertidumbre ante la incógnita de si al club le sancionarán con un descenso administrativo. «Este es un capítulo más de una larga historia. Hay para escribir un libro. Pero estamos trabajando con la idea de que vamos a competir en Segunda Federación. El club no está parado. Me han transmitido tranquilidad», detalla.

Exigencia en la portería

Aunque no le han faltado ofertas de otros equipos de superior categoría, además de la del propio Anderlecht, Melchor se muestra con determinación para seguir. Está dispuesto a morir con las botas puestas, o, trasladado al argot de la portería vivir con los guantes puestos. Actualmente están buscando en el mercado un portero que le compita la titularidad a Miguel Narváez. «No creo en los recambios. Buscamos un portero para competir la titularidad. A mí me gusta tener dos porteros de máximo nivel. Si el proyecto que queremos hacer es ganador, es un riesgo fichar un portero que se sienta suplente. Eso enriquece al equipo», dice.

Esa misma competencia en la portería se ha podido ver en las otras dos temporadas en las que Javi Melchor ha estado en el Nuevo Vivero. Gonzalo Crettaz acabó sentando al veterano Limones y la pasada campaña pasó lo mismo con Miguel Narváez y Kike Royo. «Con Kike estoy muy contento. Hubo un tramo entre noviembre y marzo que fue el mejor del equipo. Ha dado más puntos de los que ha quitado. La clave del cambio en la portería fue el día a día que tuvo Miguel Narváez y la llegada del nuevo entrenador. Le dimos una alternativa en un momento muy complicado y otro entrenador no lo hubiera hecho. Fue un cambio muy meditad y más por motivos colectivos que individual. El míster quería un cambio», concluye.