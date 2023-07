El Badajoz navega entre dos aguas

En el Badajoz tienen una confianza casi plena en que la justicia ordinaria les va a conceder la cautelar el próximo día 18 de julio y les va a permitir inscribirse en Segunda Federación. Buena prueba de ello, además de las recientes declaraciones de su asesor jurídico, Diego García, son los últimos movimientos que la entidad blanquinegra está mostrando, ya que siguen anunciando incorporaciones durante este verano, así como también un amistoso frente al Cacereño en el Príncipe Felipe.

Después de que a última hora del jueves hicieran temblar los cimientos de todo lo que rodea al nuevo proyecto con un inesperado comunicado en el que informaban de que la RFEF no había permitido su inscripción, a primera hora del viernes respondieron con una nueva nota disparando hacia el ente federativo, afirmando que este también les adeudaba un elevado importe del pasado curso. A partir de ahí, las apariciones en los medios sociales del club han descendido en comparación a los que tenían antes del comunicado oficial, aunque sí que es cierto que no han dejado de realizar anuncios. Apenas dos horas después de su segunda nota oficial, los blanquinegros confirmaban una nueva fecha de la pretemporada: el 19 de agosto está previsto que se midan en el Príncipe Felipe al conjunto de Julio Cobos. Es el segundo que se apunta en la agenda blanquinegra tras anunciar el del 4 de agosto ante el Montijo.

Fichajes y publicaciones

El club blanquinegro lanza toda una declaración de intenciones, ya que no ha paralizado el desarrollo de su pretemporada, pese a no tener aún plenas garantías de que va a poder salir a competir. Su inicio sigue previsto para inicios de la próxima semana y para que esto pueda hacerse son necesarios fichajes. El conjunto pacense tardó en empezar a concretar las nuevas caras de esta temporada, pero una vez que lo ha hecho, los nombres no han cesado. Empezó Adri Carrasco. Tras él, llegaron casi de una tacada Toscano y Chacartegui. Justo antes de que se desatara la tormenta institucional, el mismo día que se presentaron las nuevas camisetas, fue el turno de Toni Jou. Tras hacer oficial la decisión de la RFEF, se hicieron oficiales las llegadas del central Moisés García y de Alán Gurdiel.

Precisamente después de este anuncio, y ante la falta de novedades, el club intenta apaciguar los ánimos con publicaciones a través de las redes sociales. «Ahora más que nunca debemos remar todos en la misma dirección y reforzarnos pese a las adversidades», postearon durante la tarde de este domingo. En la de primera hora de este lunes, dieron la bienvenida a la semana con un ánimo más positivo pese al panorama plagado de incertidumbre. «Nosotros seguimos manos a la obra, pero vosotros podéis mandarnos vuestras fotos de vacaciones si el blanquinegro no falta allá donde vayáis», dice una publicación que ha recibido varias fotos, aunquet ambién alguna que otra crítica por parte la hinchada pacense.

La campaña, detenida

Pero si en algo sí está afectando esta situación anómala del club es la campaña de abonos. Hace ya más de mes y medio que finalizó la pasada campaña y en pleno julio aún no se ha lanzado nada. Lo único fue un tímido cebo la pasada semana con un «No sé por qué será» en boca de una aficionada. No obstante, la decisión de pausar esta acción fue explicada por el propio Diego García. «La campaña de abonos la aplazamos porque lo que quiere la propiedad es demostrar que no hace falta sacar la campaña para pagar ciertas cosas», declaró a este periódico.

El asesor jurídico descartó la posibilidad de una hipotética refundación del club y comentó que jugarían en Tercera Federación si la decisión de la jueza no resulta favorable al club.