"El Badajoz trabaja con la idea de competir en Segunda Federación"

Apenas unas horas después de sufrir un terremoto descomunal a nivel institucional, en el que ve de cerca la amenaza de un descenso administrativo, el Badajoz trabaja para volver a obtener una cautelar que le permita competir en Segunda Federación. Mientras tanto, el club ha seguido con su agenda y ha anunciado la llegada del veterano central Moisés García, de 33 años, procedente de La Nucía. Por su parte, en los despachos, no están siendo unos días nada tranquilos para el asesor jurídico de la entidad, Diego García, que espera que todo quede resuelto en las próximas semanas y en la capital pacense se pueda volver a mirar única y exclusivamente en lo deportivo.

¿Qué explicaciones da sobre lo ocurrido?

Tenemos, por un lado, el auto, en el que entramos en concurso, del 5 de agosto de 2022 y otro auto del 24 de agosto de 2022 en el que el juzgado de lo mercantil impone a la RFEF la obligación de no impedir al CD Badajoz que pueda tramitar fichas. Tenemos, por otro lado, una decisión de la comisión mixta en la que nos dice que debemos pagar 114.000 euros por las denuncias de los jugadores, en las que están cinco jugadores que ascienden a 77.000 euros. El club, de acuerdo con la administración concursal, paga los créditos masa que corresponden a jugadores de esta temporada, pero no los créditos concursales. Es decir, aquellos anteriores al 5 de agosto. Aún así, el 6 de junio, el Juzgado de lo Mercantil resuelve una petición solicitando a la jueza que obligue a la RFEF a pagarnos los 189.000 euros que nos adeuda por ayudas y derechos de televisión. La RFEF aún no nos ha pagado. El club le dice que “como ellos nos siguen pidiendo que paguemos, vamos a hacer una cosa. Nos retienes las cantidades que debe pagar el club, nos das la diferencia, y cuando se resuelve el tema, volvemos a hablar”. Al final, ni una cosa, ni la otra. Dicho esto, nos encontramos con dos normativas. Primero, con la legislación concursal mercantil, que nos veta a pagar deudas concursales porque cualquier acreedor del concurso podría impugnar el concurso diciendo que le estamos dando a unos sí y a otros no. Y por otro lado, la RFEF, que quiere hacer cumplir su normativa sin tener en cuenta la legislación. Entonces, se pide el auxilio judicial para prorrogar el auto del 24 de agosto del año pasado.Y en esas estamos. No se han pagado los 77.000 euros, no porque no se haya podido ni querido. Hay una normativa que dice una cosa y otra que dice otra. Estamos preparando este recurso que vamos a presentar. El club no puede ser el perjudicado de que haya varias normativas contrapuestas.

¿Cree que ha podido influir las tensiones con la RFEF?

La RFEF, desde luego, está intentando hacer cumplir su normativa a rajatabla. Lo que no quiere es que ningún club mañana le diga que a unos les hace cumplir la normativa y a otros no. Ellos van hasta las últimas consecuencias para que los clubes cumplan. Si el 19 hay un auto que dice que el Badajoz tiene que ser inscrito en Segunda Federación, la RFEF podrá esgrimir ante cualquier otro club que ha sido obligado por un juez.

¿Por qué no se solicita la cautelar hasta el día 28 de junio?¿No es apurar demasiado el plazo?

Hay que tener en cuenta que el auxilio judicial es una competencia que solo tiene el administrador concursal, pero si al fin y al cabo, si el auto que se decida por la jueza respecto a las cautelares es positivo, igual da que se haya resuelto el día 5 de julio que el día 19. Consecuencias a efectos de la inscripción no tiene ninguna.

¿Puede garantizar que el club competirá en Segunda Federación a partir de septiembre?

Yo no puedo garantizar nada. Yo lo que digo es que el club está haciendo las cosas lo mejor que sabe y que puede. Hay un crédito de la RFEF que podría haberlo compensado perfectamente o podría haberlo retenido. Las conversaciones que he tenido con el administrador concursal me dan muchísima tranquilidad. No se ha pagado porque entendemos que no hay que pagarla. Vamos a defenderlo hasta las últimas consecuencias.

En su comunicado habla de una fecha clave, el 18 de julio. ¿Cree que ahí se definirá todo?

Seguramente el auto se dictará el mismo día o al día siguiente por la mañana. No me cabe duda que ese día se definirá todo. Si fuera contrario a los intereses del club, cosa que no espero, lo volveríamos a recurrir de nuevo.

Se va a aplazar la campaña de abonos. ¿Qué pasará con la pretemporada y los entrenamientos?

Creo que todo va a seguir su curso. Se empezará la pretemporada con los jugadores que tengamos. Hemos intentado adelantar la vista del 18 de julio, pero creemos que será imposible. La campaña de abonos la aplazamos porque lo que quiere la propiedad es demostrar que no hace falta sacar la campaña para pagar ciertas cosas.

Si no se puede salir en Segunda Federación, ¿en qué categoría saldría el equipo?

En Tercera Federación.

¿Qué pasaría con los contratos de los jugadores que ya se han fichado?

Si eso sucediera, habría que resolverlos y hacer una plantilla acorde a la categoría. Pero es un horizonte que no se contempla por nuestra parte. Creemos que el día 18 va a haber una resolución que nos va a permitir competir.

¿Se han llegado a plantear una refundación?

No. Aunque esta es una pregunta más bien dirigida hacia la propiedad, a mí me han hecho llegar todo lo contrario. Durante estos días hemos hablado muchísimo y no hay ninguna previsión en ese sentido. La idea es seguir compitiendo en Segunda Federación.

¿Se asume algún tipo de error en primera persona o hacen autocrítica?

Nosotros estamos cumpliendo la normativa. ¿Qué podemos hacer si por un lado nos exigen el pago y por el otro el no pagar? Si hubiéramos optado por pagar, estaríamos incumpliendo una normativa concursal. Después de la resolución, valoraremos los posibles errores que haya podido haber. Hasta ahora no encuentro ningún error en toda esta tramitación.

Tras la resolución, el club tendrá que empezar a trabajar en una u otra dirección

Hasta que no tengamos resolución, estamos en una situación precaria en la que no sabemos qué se va a decidir. El club va a seguir trabajando como si fuéramos a competir en Segunda Federación.

La cautelar ya se solicitó el año pasado con éxito. ¿Vive el club en el mismo contexto que hace un año?

El año pasado nos la concedieron el 24 de agosto. Hubo que inscribir a los jugadores el día 24 por la tarde, justo antes de empezar la liga. Este año estamos intentando hacerlo con más tiempo. Yo entiendo que vamos a tener luz verde porque hay incluso mejores circunstancias que el año pasado. Hace un año, el administrador concursal me trasladó la duda de si la propiedad iba a cumplir con sus compromisos económicos. Hoy, tras un año en el que la propiedad ha aportado más de un millón y medio de euros y en el que los jugadores están al día, entendemos que hay más seguridad. A los jugadores solo les falta la nómina de junio que debe abonarse la semana que viene. Se está cumpliendo con Hacienda y con la Seguridad Social. Hace un año había promesas y ahora hay realidades.