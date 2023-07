La AFE incluye al Badajoz en su lista de equipos con deudas a jugadores

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha emitido este martes una nota en la que informa de los distintos clubes que no han satisfecho con sus futbolistas el total de los pagos establecidos. En este comunicado, el único club correspondiente a la Primera Federación que aparece es el CD Badajoz. No obstante, figura con un llamativo asterisco para después aclarar que «las cantidades adeudadas por este club son importes reconocidos en el seno del concurso de acreedores correspondiente a la temporada 2021/2022», por lo que desde el propio conjunto pacense afirman no tener ningún tipo de preocupación por esta comunicación oficial.

Desde el club afirman que desde que ha empezado la temporada se ha pagado todo lo correspondiente a la comisión mixta y en ese sentido no existe ningún tipo de deuda. Entonces, ¿por qué el Badajoz está presente en esta resolución que se publica desde la AFE? La explicación que se da desde los despachos del Nuevo Vivero es que hay cantidades de la temporada anterior (la 2021-2022) que aún se les debe a ciertos futbolistas, ya que hay una parte que de la misma que se introduce en el concurso de acreedores. Según ha manifestado a este periódico la entidad blanquinegra, esto «es un proceso completamente legal». En el Badajoz admiten que existen futbolistas de la temporada anterior que no han cobrado la totalidad de sus nóminas correspondientes a ese curso y que los propios jugadores son conscientes de ello. La entidad pacense expone que «esa parte que aún se adeuda debe ser satisfecha en los plazos que marca el concurso y el administrador concursal». Sin consecuencias La Asociación de Futbolistas advierte que «en el caso de que algún club de Primera y Segunda Federación no hubiera saldado sus deudas, habría descendido de categoría». No obstante, desde el conjunto pacense saben que deben figurar en la lista que ha publicado la AFE porque la deuda realmente existe, pero que al estar dentro del concurso se muestran convencidos de que no sufrirán ninguna de las posibles consecuencias de las que se informa en ese comunicado, ya que insisten en la legalidad de todo este procedimiento. El Badajoz, que afirmó el pasado 29 de junio de 2022 haber pagado a los jugadores «En el día de hoy se han abonado los saldos pendientes de pago con los jugadores que la comisión mixta de Tercera RFEF y Primera RFEF nos ha notificado; por tanto, el club continuará compitiendo con normalidad en la categoría», ahora muestra una versión diferente en la que manifiesta que no todos los sueldos fueron pagados y que parte de estos han sido incluidos en el concurso de acreedores. Por aquel entonces, el club aún no se encontraba dentro una situación concursal, aunque sí que se estaban dando los primeros pasos para constituirse. Gracias a ello y a los distintos trámites que tuvieron que realizar durante el verano, el club pudo inscribir jugadores, sorteando así el bloqueo federativo que tenía desde varios meses atrás. El Miajadas también figura Pero el Badajoz no es el único conjunto extremeño que figura en esa lista de la AFE. Hay cinco equipos de Tercera Federación que también han sido incluidos: Gandía, Gerena, La Cuadra-Unión Puerto, Llosetense y Miajadas también están en esa relación de clubes que no ha satisfecho el total de los pagos con sus futbolistas. Según indica el comunicado de AFE, a los equipos de esta categoría, les serán suspendidos sus derechos federativos y no podrán tramitar licencias hasta que paguen.