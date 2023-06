Un mes de calma tensa en el Badajoz

El ‘Descenso del Arcángel’ cumple su primer mes. Durante varias jornadas el Badajoz soñó y acarició la salvación, pero finalmente la derrota en Córdoba, sumado a la combinación de otros resultados propició que pasara lo que ningún miembro del badajocismo quería: perder la categoría de bronce. Ahora, 31 días después, pocas son las novedades que se han producido en el Nuevo Vivero. Desde el club afirman que «se está trabajando con calma». No obstante, su afición percibe esta escasa celeridad en los movimientos con hartazgo y preocupación, dando lugar a una calma tensa en la capital pacense en el inicio de esta etapa estival.

Aunque durante las sucesivas comparecencias que se han ofrecido desde la entidad blanquinegra se haya insistido en que todo va según lo previsto, lo cierto es que ya desde el principio el hincha pacense viene demandando que se realicen las cosas a otro ritmo. La propiedad no se manifestó hasta diez días después del descenso. Y en las siguientes dos semanas solo se produjeron el anuncio del nuevo director deportivo, Gudi, y la renovación del entrenador, David Tenorio.

Sin anuncios

En lo que respecta a los futbolistas se sabe aún bastante poco. Solo se ha manifestado la intención del técnico y el director deportivo de que se queden Narváez y Edu Sánchez, dos de sus exponentes más jóvenes. De momento, ni renovaciones de la plantilla del pasado curso, ni nuevos nombres que se incorporen al plantel. Nombres como Jesús Alfaro, Zelu o Carlos Calderón ya han hecho oficial que no seguirán en la disciplina blanquinegra. En estos días se espera que se puedan seguir sumando nombres a la lista de bajas y, por el momento, no está previsto que se anuncie ninguna incorporación en los próximos días.

Tampoco se han producido movimientos en la campaña de abonos, ya que esta semana tampoco se espera que haya novedades al respecto. No obstante, desde el club aseguran que siguen trabajando para que salga entre la primera y la segunda semana del mes de julio.

Asamblea

Quiénes sí que se están moviendo y están dejando constancia de ello son los miembros de la Plataforma ‘Sentimiento Blanquinegro’, que han convocado a sus adscritos este miércoles para abordar la situación del Badajoz con la información de la que dispone este colectivo, así como abordar la implantación de un consejero indenpendiente en el club.