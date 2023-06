Gudi apuesta por la continuidad de Tenorio y por un Badajoz «humilde»

El nuevo proyecto del Badajoz va a ser un cóctel entre humildad y ambición. El segundo atributo, que viene representado por el objetivo de un ascenso directo a finales de la próxima campaña, ya lo dejaron entrever en la comparecencia de hace justo una semana y lo han vuelto a ratificar en la presentación del nuevo director deportivo, Juan María Pozo ‘Gudi’. Precisamente es esta nueva figura la que abandera esa novedosa vertiente humilde, muy alejada de la que mostró hace una semana el director general, Diego García, que aseguró que el conjunto blanquinegro debía ser «el Real Madrid de la categoría». Firma por una temporada y hará renovación automática por otra más en caso de que se logre ascender. «El día a día y el partido a partido van a ser nuestras metas. Humildad sí o sí por parte de todos los que formamos el proyecto», declaró.

Y es que precisamente la palabra «humildad» fue una de las más repetidas por un Gudi que agradeció a la propiedad el haber apostado por él en mitad de una comparecencia en la que estuvo rodeado por los que serán, según él, dos de sus inseparables compañeros de trabajo: el directivo Patricio Arana y el responsable de la cantera, Guzmán Casaseca.

No tardó en abordarse uno de los principales temas que habían generado debate en los últimos días en el seno del Nuevo Vivero: la identidad del nuevo capitán de la nave blanquinegra era ya casi un tema de estado. No obstante, el director deportivo se ha mostrado tajante en su presentación, ya quye no ha existido en ningún momento ningún baile de nombres. «Solo he tenido un hombre y un nombre encima de la mesa. David Tenorio es mi apuesta. Tiene la oferta en su sino. Confío plenamente que van a dar ese paso. Venía para diez partidos y confío plenamente en todo lo que me ha transmitido en este tiempo», aseguró. Se espera que el propio Tenorio dé una respuesta en los próximos días y que esta semana ya se sepa si decide o no continuar en el proyecto.

Con respecto a la plantilla, no ha desvelado demasiadas novedades. La intención es contar con los canteranos Edu Sánchez y Miguel Narváez, y el resto es una incógnita. La idea es contar con parte de la base del plantel del pasado curso, aunque aún se desconoce si seguirán vistiendo o no la zamarra blanquinegra. «Hay futbolistas de la anterior plantilla que tienen una oferta encima de la mesa», afirmó. Lo que sí que tiene claro es que prioriza la calidad al lugar de procedencia y que tendrá reconstruir un equipo casi de cero tras el descenso de categoría. «Tenemos que hacer una plantilla equilibrada y con polivalencia de entre 18 y 20 jugadores. Queda un trabajo muy largo y tenemos que pasar por muchas situaciones y hay que tener también en cuenta el tema económico», detalló.

Presupuesto

El mexicano Patricio Arana no se extendió demasiado durante su intervención, aunque sí que participó en la comparecencia para aclarar cuál será la partida presupuestaria de la que dispondrá para esta próxima temporada. «Se está trabajando entre 700 y 800 mil euros de plantilla. Habrá situaciones en las que el futbolista será recompensado. La intención es armar un equipo que busque el ascenso. El futbolista tiene que venir aquí representando a un club histórico y no solo mirando el dinero», expuso Arana durante el acto.

Otro de los temas que ha generado más inquietud a todo lo que rodea al club es la situación de ‘La Academia’. El propio Gudi admite que, aunque tienen un plan propio pensado para las categorías inferiores del club, no oculta que hay un gran trabajo por delante. «Hemos encontrado una situación complicada en la cantera. Han descendido el filial y el juvenil de División de Honor. Queremos implantar una metodología y lograr implantarla en todos los equipos desde el filial hasta abajo», dijo.

El nuevo responsable de la dirección deportiva del Badajoz se mostró satisfecho por su vuelta al Nuevo Vivero en la que será su tercera etapa en el club pacense. «Fue una decisión muy fácil. Soy de aquí y ya he estado aquí en otros momentos. Me siento muy agradecido», expresó. El propio Gudi quiso incidir en la profesionalidad de la entidad pacense. «Me he encontrado un club en el que no tiene nada que ver lo que se escucha desde fuera. Aquí hay un proyecto de presente y de futuro. Me han transmitido confianza, seguridad y futuro», aseguró durante su intervención.

Reunión empresarial

El Badajoz informó este martes de que a principios de semana han mantenido una reunión con los empresarios de la ciudad, en los que los representantes institucionales del club han presentado el proyecto para la próxima temporada. El evento, en el que también estuvieron presentes representantes políticos, fue «un encuentro distendido en el que los asistentes tuvieron oportunidad de intercambiar puntos de vista y sentar las bases de los futuros acuerdos que puedan alcanzarse, con el objetivo de lograr sinergias entre empresas y club» según refleja la nota publicada por el conjunto blanquinegro. El objetivo del club es que este tipo de reuniones con el tejido empresarial y social de la ciudad sean periódicas, tal y como han manifestado en su nota.