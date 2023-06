El Badajoz fija el ascenso como gran objetivo deportivo y económico

Han tardado diez días en pronunciarse, pero cuando han regresado ya hablan de ascensos -en plural-. La junta directiva del Badajoz ambiciona con abandonar cuanto antes una Segunda Federación en la que no esperaban competir hace apenas unos semanas y ya se ven como todo un gigante de esta categoría. Estos han sido dos de los grandes titulares de esta comparecencia, y los dos los ha firmado el director general, Diego García. «Tenemos que saltar de esta categoría y, si puede ser, acometer dos ascensos seguidos» comentó durante su intervención. «Vamos a ser el Real Madrid de la Segunda Federación. El equipo a batir. El equipo ante el que pongan el día del club», añadió.

Junto a él, comparecieron, tal como era de prever, el hasta ahora director deportivo, Patricio Arana, que abandonará su puesto para abordar labores más institucionales, y el todavía presidente, Luis Díaz-Ambrona, que no ha mencionado nada acerca de su futuro más inmediato. Pese a que muchos le situaban fuera de la entidad blanquinegra, él ha estado en primera línea y ha pedido perdón junto con los otros dos portavoces del club en este acto.

A nivel deportivo, habrá una gran reestructuración que será llevada a cabo por el sustituto de Arana en la dirección deportiva. Él será el encargado de decidir si el hasta ahora técnico, David Tenorio, sigue al frente de la nave blanquinegra o si llega otro entrenador. Su otra gran responsabilidad será la de hacer una plantilla que se presume que va a ser prácticamente nueva. «Teníamos una cláusula en la que se anulaban los contratos en caso de descenso. Con jugadores como Edu Sánchez o Miguel Narváez seguimos contando», relató el propio Arana durante su comparecencia. El próximo responsable del área deportiva será anunciado esta semana, según ha explicado el directivo mexicano, y no descarta que Gudi, que ya estuvo en el club hace casi dos décadas. El que sí que se sabe que no va a retornar es David Vizcaino, que durante año y medio se encargó de esta parcela de la mano de Joaquín Parra. Guzmán Casaseca, por su parte, queda como director del fútbol base.

Concurso de acreedores

Si la realidad del club a nivel deportivo ya se hace cruda al tener que partir del cuarto escalafón del fútbol nacional, a esto hay que sumar también la complicada coyuntura económica que atraviesa. No obstante, el propio Diego García se escudó en las huelgas que ha habido en los juzgados, que asegura que han retrasado la posibilidad de presentar una propuesta de convenio. «Preocupación cero y riesgo cero con el concurso de acreedores. Los recursos económicos para acometer el concurso ya están, según nos ha trasladado la propiedad», afirmó García.

No obstante, esta tranquilidad contrasta de lleno con la consecución de objetivos deportivos, ya que supedita a subir de división el éxito financiero. «Hemos establecido un plan de viabilidad que alcanza los cinco años y no habrá que afrontar pagos en los dos primeros. Tenemos que aspirar a ascensos para que a partir del tercer año, donde se van a acometer los primeros pagos concursales, estemos en una categoría en el que nos ayude a cumplir», añadió.

La campaña, en julio

Con lo que parece no haber precipitación es con la campaña de abonos. Uno de los «pilares económicos más importantes», según ha dicho Diego García. La primera semana de julio es la fecha elegida para su lanzamiento. «Queremos que siga viniendo toda la gente que nos apoyaba al final de la liga. Vamos a hacer un esfuerzo para que los precios de los abonos sean lo más asumibles posibles», declaró. También se escudó en que «otros años se hacía para tapar agujeros de la temporada anterior y ahora queremos ser profesionales».