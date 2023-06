Radiografía de un descenso: las 5 claves de la temporada del Badajoz

Ya han pasado varios días desde que el Badajoz consumó su descenso de categoría. Pese a que se vivió una profunda desolación el pasado sábado tras la derrota en Córdoba, lo cierto es que el cuadro blanquinegro llevaba ya varios meses jugando con fuego. Al final, se quemó y acabó pagándolo bajando a los infiernos de la Segunda Federación. Por ahora, poco se sabe del nuevo curso más allá de una comparecencia que tendrá lugar la próxima semana. Respecto de la temporada que finaliza, muchas han sido las claves que han propiciado que el club del Nuevo Vivero haya sufrido un descalabro que parecía impensable a principios del curso.

Bicefalia en la propiedad

Quisieron guardar las formas, pero se les dio regular. Hace un año se conoció que el Grupo Atlantic cruzaba el charco para desembarcar en la capital pacense. Allí tenían que compartir mandato con el Grupo Oliver, que había desembarcado en el Nuevo Vivero anteriormente. Ambos querían llevar la voz cantante en las decisiones trascendentes y eso propició una gran inestabilidad en un club que tenía la enorme complicación de estar inmerso en un concurso de acreedores.

Estas desavenencias se fueron acrecentando y comenzaron unas negociaciones que a partir del mes de diciembre comenzaron a trascender. En el mes de febrero se completó el pase de acciones de un grupo a otro. El afán de los Oliver por hacer negocio y la inexperiencia en el contexto europeo de los inversores mexicanos propiciaron un caldo de cultivo poco recomendable para que la entidad blanquinegra pudiera alcanzar sus objetivos.

Nefasta planificación

La confección de la plantilla llegó en consonancia con lo anterior. Los Oliver no querían director deportivo, pero Atlantic nombró a Patricio Arana al frente de esta parcela. Mientras que este actuó por su cuenta, por la otra parte de la propiedad también movieron jugadores y fueron parte clave para que Isaac Jové se quedara pese a no gozar de la confianza del grueso de la junta directiva. El resultado fue un plantel corto y descompensado, al que llegaron jugadores fuera de forma y en el que se dieron operaciones muy extrañas con las que aparentemente sus agentes pudieron catar buenas comisiones. Es cierto que la situación económica influyó, pero la revolución que se dio el verano pasado no solo no mejoró al equipo, sino que el cambio de cromos le salió muy mal al Badajoz.

Baile en los banquillos

La temporada la arrancó un Isaac Jové que nunca llenó del todo el ojo a los dirigentes. El técnico catalán apenas pudo hacer pretemporada y le armaron un equipo lleno de carencias. Después de tener que pasar por la embarazosa situación de no poder sentarse en el banquillo durante más de tres meses el curso anterior, con el inicio de la nueva temporada, el ex del Veraguas pudo ocupar su lugar de pleno derecho como entrenador. Eso sí, solo durante seis partidos. Tras tres derrotas consecutivas ante Algeciras, Castilla y Racing de Ferrol, los mandatarios blanquinegros decidieron prescindir de su figura. Tras él llegó un José María Salmerón al que le costó aclimatarse, pero posteriormente pareció dar solidez al equipo. Parecía que iba a lograr una salvación tranquila, ya que llegó adquirir una renta importante con los puestos de descenso, pero finalmente una mala dinámica erosionó la confianza de la directiva del Badajoz y optaron por cesarle de su cargo a falta de dos meses para la conclusión de la liga.

El último en llegar fue David Tenorio, que tenía la clara misión de salvar al equipo. Logró motivar a los jugadores y conectar con la afición blanquinegra, pero su pésimo bagaje fuera de casa, donde no logró ni un solo punto en cuatro partidos, acabó condenando al conjunto pacense.En Córdoba, tras el descenso, se mostró autocrítico y no aclaró si va a continuar el próximo curso en Segunda Federación.

Jugadores

A priori, la plantilla del Badajoz estaba confeccionada para unas cotas muy distintas a las que finalmente se dieron. «Haremos ‘playoff’ seguro», llegó a asegurar Luis Oliver en declaraciones a este periódico. No obstante, la realidad resultó ser muy distinta. Futbolistas que estaban llamados a marcar la diferencia, acabaron mostrando un rendimiento muy discreto. También hubo problemas con forma física y con con lesiones.

Afición

Sin duda, la única parte positiva de la temporada. La hinchada blanquinegra ha demostrado estar con el equipo en las buenas, y hasta en las malas más malas, como es el caso de este curso.