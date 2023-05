El Badajoz baja a los infiernos de la Segunda Federación en El Arcángel

El Badajoz vuelve a sufrir en sus carnes un descenso en el césped. Hacía justo veinte años que esto no sucedía. Han bajado de categoría en los despachos, e incluso han sufrido una desaparición, pero no cabe duda que tener que vivir esta situación no es un plato de gusto para ningún equipo que se precie. La derrota en El Arcángel (3-1) ante el Córdoba condena a un equipo que se ha quemado después de tanto jugar con fuego. Y eso le ha hecho terminar en el infierno de la Segunda Federación.

No obstante, lo vivido por la hinchada pacense será algo que no podrá olvidarse por mucho que pasen los años. El sábado comenzó bien pronto. Desde el Nuevo Vivero ponían rumbo hasta Córdoba quince autobuses. A pesar de la lluviosa jornada sabatina que acompañó durante el itinerario a los desplazados en bus y en sus vehículos particulares, en la localidad andaluza el tiempo respetó a los casi 3.000 hinchas que se personaron en un Nuevo Arcángel que celebraba la feria en sus inmediaciones. Ya dentro del estadio, la marea blanquinegra superó en número y en decibelios a la afición local, que vivía un agridulce fin de fiesta en esta última jornada. David Tenorio confío en esta cita decisiva en su once más reconocible. Los argentinos Mariano y Mancuso regresaban al once tras su sanción y ocupaban su lugar natural en el centro de la zaga y la medular respectivamente. Zelu irrumpía en el once en detrimento de David Soto y Calderón y Cordero ocuparon los flancos en la defensa del equipo pacense. El primer mazazo de la tarde, en forma de tanto local, no tardó en llegar. El Córdoba trianguló con precisión en el balcón del área para encontrar la irrupción por banda derecha de José Ruiz, que asistió desde una dudosa posición a un Miguel de las Cuevas que ya en boca de gol materializó el primer tanto del choque. Los de Tenorio se vieron por detrás en el partido a pesar de haber gozado de dos buenas ocasiones en las botas de Buyla y la cabeza de Gorka Santamaría para haber inaugurado el marcador. Empate de Adilson El gol del Córdoba sembró las dudas en un Badajoz que se quedó grogui durante varios minutos. No obstante, los de Tenorio se despertaron de su letargo y en la recta final del primer tiempo lograron establecer la igualada en una jugada de llena de rebotes y suspense que finalizó Adilson con clase y sangre fría para establecer la igualada. El Arcángel, más blanquinegro que nunca, se llenó de júbilo y celebró el tanto a lo grande. El conjunto pacense pudo rubricar una remontada exprés con una triple ocasión, pero la inspiración del meta local primero y posterirmente un testarazo de Mariano que se marchó muy cerca de la portería rival. Pese a las tentativas visitantes, el Badajoz llegó al descanso con un empate que le resultaba insuficiente teniendo en cuenta los otros resultados de la jornada. Segunda parte Pese a que las noticias seguían llegando desde otros estadios y el conjunto de Tenorio entraba y salía de los puestos de peligro según iban avanzando los minutos. Este vaivén en la tabla no vino nada bien a un equipo que se desconcentró tras el descanso y apenas inquietó la meta rival. De hecho, era el propio Córdoba el que cada vez se aproximaba con más peligro a la portería del equipo pacense. En un córner absurdo e innecesario provocado por un mal pase de Borja García sobre Narváez, Miguel de las Cuevas volvió a poner por delante a los locales tras un disparo cruzado que toco el cancerbero visitante, pero no pudo evitar que el cuero acabara dentro de las redes. El Badajoz, ya sin nada que perder, trató de reaccionar moviendo el banquillo -entraron Ferrón y Soto por Mancuso y Zelu- y mediante chispazos de un eléctrico Adilson que se chocaban con un inspirado Picón, que mantenía a los suyos por delante en el marcador. Pero esta no era su tarde. Al igual que esta tampoco ha sido su temporada. Marco puso la puntilla en el tiempo añadido y dejó sin opción alguna al Badajoz, que terminó perdiendo el encuentro y llorando su descenso.