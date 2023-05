Las alas del Badajoz para El Arcángel

El Badajoz está empeñado en desafiar a la estadística. Hay una conocida encuesta, basada en el big data, que vaticina a los blanquinegros un margen muy exiguo para lograr la permanencia este sábado en el choque ante el Córdoba. Según afirman desde BeSoccer, el conjunto pacense apenas cuenta con un 26% de posibilidades de mantenerse en la categoría de bronce tras el envite de este sábado. No obstante, esto es algo que quiere revertir tanto el técnico David Tenorio, así como los propios futbolistas y cualquier miembro que forme parte de los distintos estamentos que conforman el badajocismo.

Tampoco le favorecen los precedentes más próximos en el tiempo. Mientras que el Badajoz se ha convertido en el tramo final de liga en un equipo muy fiable en casa, donde solo se le han escapado tres puntos desde la llegada del técnico granadino el pasado mes de marzo, lejos del Nuevo Vivero no han podido obtener ni un solo punto.

Es por ello que la hinchada blanquinegra pretende hackear de alguna forma esta dinámica. Si consiguen, de alguna manera, que el Nuevo Arcángel se convierta por momentos en el feudo del Badajoz, a lo mejor los jugadores se sienten como en su propio feudo y pueden romper la mala racha como visitantes. Por eso ya van quince autobuses que han puesto entre el propio club, sus patrocinadores, el ayuntamiento pacense y hasta el grupo municipal socialista. Es cierto que en época electoral pueden surgir suspicacias, pero estas enseguida son aparcadas por la mayor parte de los hinchas al saber que eso ayudará a engordar la nómina de aficionados que se dé cita en la localidad califal.

Cada vez son más los ojos desde fuera de Extremadura los que amplían sus órbitas para sorprenderse de los datos que se están arrojando desde el Nuevo Vivero. Se prevé que pueda haber más de 2.000 aficionados desplazados. Y este número podría rondar los 3.000 en los próximos días. La situación es tremendamente complicada y lograr la permanencia no se antoja viable sin pasar por un profundo sufrimiento. Pero el Badajoz tendrá sus alas en El Arcángel, donde no estará, ni mucho menos solo. Este será uno de los desplazamientos más multitudinarios de la historia de la entidad pacense. Solo superadas por dos citas con una pelea por ascender a Segunda División de por medio. Compostela, con sus más de 20 autobuses --e incluso con aviones-- en el 91. Y Almendralejo, una localidad cercana a la que se movieron más de 5.000 personas hace dos años para vivir la semifinal del playoff. Esta vez se trata de algo muy diferente, ya que es la lucha por la permanencia. Pero aunque cambian las circunstancias, no lo hace el ánimo de la hinchada.