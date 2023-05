Mancuso, el ‘MVP’ canchero

Cada vez parece más extendido entre las personas que entienden de fútbol que el hecho de jugar bien no implica desplegar un juego vistoso o preciosista. En los últimos tiempos, entre los futbolistas técnicos y los físicos se abre hueco el jugador denominado como ‘canchero’. Es aquel al que se le considera ese soldado que muere en la guerra por su equipo. Ese profesional lleno de oficio que se deja hasta la última gota de sudor en el césped. Y eso parece que se le está reconociendo a Gianluca Mancuso (Buenos Aires, Argentina, 1998). El mediocentro argentino, heredero del gran legado que su padre dejó en la capital pacense, se ha ganado un hueco en el corazón de los aficionados blanquinegros tras sus últimas actuaciones en el Nuevo Vivero. No en vano, en la última semana ha sido elegido como ‘MVP’ por su actuación ante la Cultural Leonesa.

Una vez más, el ‘4’ del Badajoz hizo un despliegue de pundonor y garra en el centro del campo del Nuevo Vivero. Tanto es así, que cuando fue sustituido en el tramo final del choque se tumbó en el césped muestra de que su descomunal esfuerzo había merecido la pena. El respetable del Nuevo Vivero no lo dudó. Se levantó de su localidad y aplaudió a rabiar al bonaerense. «Es un orgullo que los hinchas del Nuevo Vivero canten mi nombre. Se lo agradezco mucho a la afición. Es importante que la gente confíe en mí. La temporada no la empecé muy bien con aquella expulsión contra Algeciras. A base de esfuerzo eso se ha podido revertir», comenta Mancuso a este periódico.

Y es que parece que su mérito se multiplica precisamente por eso. Su aterrizaje en Badajoz no fue el mejor. Había dudas sobre su figura. No obstante, el joven pivote no desesperó. «La clave es la cabeza. Pasar de jugar a entrar en el equipo ha sido importante. Mi estilo de juego, a base de correr mucho, recuperar balones y poner mucha intensidad está ayudando al equipo», asegura.

El propio Mancuso no solo reconoce a la perfección cuál es su rol en el equipo, sino que además reivindica esta figura como cada vez más necesaria en este deporte. «Es importante hacer este trabajo sucio para el equipo. Mucha gente no lo ve, pero cada vez se está teniendo más en cuenta en Europa algo que en Sudamérica es habitual», explica.

Feliz en Badajoz

Su llegada a la capital pacense durante el pasado mercado estival tuvo un gran responsable. Alejandro Mancuso, ex del Badajoz, y padre del actual futbolista blanquinegro tuvo bastante que ver según relata el jugador. «Hablo mucho con mi papá. Tengo una gran relación con él. Antes de firmar por el club, declinó otras ofertas para aceptar esta», detalla.

Y es que el propio Gianluca no lo oculta. Se siente a gusto en la ciudad. «Estoy feliz en la ciudad y me gustaría quedarme. Pero eso es algo que se tiene que dar entre el club y mi representante», declara.

Y es que no es casualidad que tanto con Salmerón como con David Tenorio se haya convertido en una pieza indispensable del once blanquinegro. No obstante, lejos de concentrarse en el plano individual, se centra en lo colectivo. «El objetivo en Ferrol tienen que ser los tres puntos», dice. Si la salud le respeta y así lo estima el entrenador, Mancuso se antoja clave en estos tres partidos decisivos.