El Nuevo Vivero, preparado para otra batalla del Badajoz

El Nuevo Vivero vela armas ante el que posiblemente pueda ser el encuentro más trascendental y decisivo de la temporada. El Badajoz se juega este domingo (12.00) buena parte de sus opciones de permanencia ante la Cultural y Deportiva Leonesa. Por eso se antoja clave que el conjunto local ponga toda la carne en el asador y desde la hinchada local no van a escatimar en esfuerzos. Ya en la víspera del choque han brindado su apoyo a los jugadores en el entrenamiento a puerta abierta celebrado este sábado.

Para este envite, el técnico blanquinegro, David Tenorio, recupera a un fijo en su once, Mariano Gómez, que se perdió el encuentro en Linares por cumplir ciclo. Precisamente el que fue su sustituto en Linarejos, Josete Malagón, no estará en la lista de convocados de este domingo al ver la roja directa la pasada semana. Por lesión, a priori no habrá grandes novedades aunque habrá dudas hasta última hora. «Están todos disponibles. Habrá algunas dudas por complicaciones durante la semana pero las resolveremos a última hora», dijo el preparador granadino en la comparecencia previa al encuentro.

El choque de Linares, olvidado

Precisamente, el técnico blanquinegro considera que han de pasar página del traumático partido de hace una semana, donde acabaron cayendo en la última jugada. «Lo importante es saber tolerar la frustración. En la vida, normalmente hay más fracaso que acierto. Es un aspecto clave en el deporte, lo trabajamos mucho», dice.

Respecto a su rival de este domingo, el propio Tenorio no se fía de un rival que ha cambiado de entrenador recientemente. «Son un bloque sólido, que sabe agrupar muy bien a sus jugadores. Tienen dos mediocentros muy agresivos que saben tapar muy bien el carril central y dos delanteros que entorpecen con facilidad la salida de balón rival», comenta.

Con respecto a la hinchada local, el entrenador del Badajoz volvió a deshacerse en elogios por la actitud que están mostrando. «Siento a la gente muy cerca. Veo a la ciudad volcada. Sé que ellos van a dar el cien por cien», concluye.