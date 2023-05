Orgullo y perjuicio del Badajoz en Linarejos

El Badajoz no pudo sumar ningún punto en el trepidante duelo ante el Linares (2-1). No obstante, sí que pudieron llevarse a la buchaca un buen puñado de orgullo y de buenas sensaciones. El equipo compitió desde el minuto 5 con un jugador menos tras una polémica expulsión de Josete Malagón, que recibió una roja muy rigurosa en uno de los primeros lances del juego. Pese a ello, la inferioridad numérica no impidió al conjunto pacense realizar un encuentro muy serio que le marca el camino de cara a los últimos envites de la temporada. El desenlace del choque fue crudelísimo para un Badajoz que supo defenderse y que incluso perdonó flagrantes ocasiones delante de la portería rival.

El Badajoz sufre el desenlace más cruel Los gestos de indignación ante el controvertido arbitraje del cartagenero Fulgencio Madrid Martínez se pudieron ver en todos los estamentos blanquinegros que estuvieron presentes en Linares. Desde los futbolistas que estaban en el verde, hasta todos y cada uno de los integrantes del banquillo, que desde su posición hacían ostensibles gestos de estupor al observar las decisiones del colegiado. Pero también desde la grada, dónde había centenares de hinchas pacenses que se habían desplazado para apoyar al equipo, también hubo un notable enojo. No sólo por el perjuicio que estaba sufriendo el cuadro pacense sobre el césped --que también--, sino también por los cánticos que la afición rival le dedicó desde su posición. Además, hay aficionados blanquinegros que denunciaron a través de redes sociales que los simpatizantes locales apedrearon el autocar de los hinchas desplazados desde Badajoz. Bajas en defensa Para el choque del próximo domingo, dónde los de David Tenorio tendrán la primera de las cuatro finales antes de finalizar la temporada, el conjunto blanquinegro tendrá dos bajas en defensa. Una de ellas es de la Josete Malagón, protagonista involuntario del encuentro al ver una prematura expulsión. El otro que vio la roja fue Pérez Acuña, según recoge el acta arbitral. Por tanto, ni el central ni el lateral podrán estar ante la Cultural Leonesa. Por contra, sí que podrá estar el argentino Mariano Gómez, que vuelve tras cumplir sanción en este encuentro. El defensor solo se ha perdido este curso los dos encuentros en los que ha estado sancionado. Situación similar El Badajoz lamenta el punto que se le escapó en el último suspiro en duelo en el que, sin duda, mereció más. Y es que si hubieran logrado amarrar ese empate, los blanquinegros hubieran podido salir del descenso esta jornada tras la combinación de resultados que se produjo durante la jornada. No obstante, el tanto de Lolo González con el tiempo ya cumplido le condenó a seguir una jornada más en descenso. Pese a ello, la permanencia sigue a tiro de piedra: solo un punto les separa de los puestos fuera de la quema. Por lo que en el próximo encuentro tratarán de agarrarse a su afición para hacerse fuertes y lograr los tres puntos en casa y poder escapar de las casillas rojas de la tabla.