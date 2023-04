Un triunfo de ‘cuatro puntos’ que permite respirar al Badajoz

El Badajoz venció y convenció ante el Fuenlabrada con un triunfo muy necesario que, pese a que ha resultado insuficiente para lograr escapar de las posiciones descenso, sí que le han permitido ver la salvación como una realidad y no como una quimera. Además, del botín de la victoria y de la autoestima que han logrado gracias a esta victoria, el resultado obtenido este domingo (3-0) supera al que lograron los madrileños en el choque de la primera vuelta (2-0), por lo que el conjunto pacense logra imponerse en el ‘goal-average’ y le permite superar a los fuenlabreños en caso de un hipotético empate a puntos en la clasificación al finalizar la liga.

Se trata de un botín que no es baladí. Eso lo sabía tanto el entrenador del Badajoz, David Tenorio, como su homólogo en el banquillo rival, Alfredo Sánchez. Ambos técnicos subrayaron en rueda de prensa tras el choque que lograr la diferencia directa de goles es determinante para esclarecer el resultado final. De ahí que la satisfacción del preparador blanquinegro contrastara con la desazón del entrenador azulón.

Y es que lograr este ‘goal-average’ era algo fundamental para el Badajoz teniendo en cuenta que los blanquinegros tenían casi todos los duelos directos perdidos en caso de finalizar con igualdad de puntos en la clasificación.

Situación desfavorable

Amén de disputar aún los encuentros ante Pontevedra -ahora mismo tiene seis puntos menos que los pacenses- y Cultural Leonesa -con cuatro puntos más-, el cuadro blanquinegro solo tenía el 'goal-average' favorable ante el Sanse, que se ha convertido en un adversario con los mismos intereses que los del Nuevo Vivero tras su última racha.

Por contra, existe una larga lista de contendientes ante los que el conjunto que dirige David Tenorio no cuenta con este apartado en su favor. Talavera, Balompédica Linense, Ceuta, Algeciras y San Fernando son los equipos cuyo objetivo está fijado en la permanencia y que le han ganado esta batalla particular al Badajoz tras haber resuelto con mayor pericia este doble envite del curso. A ellos, también se le podría unir el Rayo Majadahonda, ante el que los pacenses empataron en la ida y en la vuelta, pero al entrar en juego la diferencia global, son los del Nuevo Vivero los que salen perdiendo en este momento al tener peores números. A modo de anécdota, el Badajoz sí que ha logrado tener un balance favorable ante el Alcorcón, actual líder de la competición, tras caer por la mínima en tierras alfareras y vencer por dos goles (2-0) en suelo pacense. No obstante, esto no cuenta con una utilidad que pueda resultar demasiado práctica en este tramo final, pues el cuadro madrileño es ya inalcanzable a nivel matemático para el Badajoz.

Final exigente

Aunque el Badajoz haya podido respirar aliviado con este importante triunfo, lo cierto es que este marcador solo le ha servido para remar hasta la orilla. Para poder llegar a tierra y celebrar la permanencia, a los de Tenorio le esperan aún cinco compromisos más en los que tendrá que seguir luchando por certificar este objetivo. El próximo domingo, le tocará visitar el complicadísimo campo del Linares, antes de recibir a la Cultural Leonesa y viajar ante un Racing de Ferrol que se juega la vida. Dos dos últimos partidos se jugarán en sábado y a las 19.30 en casa ante Pontevedra y fuera ante el Córdoba. H