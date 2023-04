Supervivencia o agonía para el Badajoz ante el Fuenlabrada

Cada fin de semana el Badajoz parece vivir dentro de ‘El día de la marmota’ y da la sensación que la secuencia se repite independientemente del resultado que se obtenga posteriormente. En las últimas jornadas, cada encuentro era una final a vida o muerte para el cuadro blanquinegro. Y cuánto más se acerca el final de la competición, más agonía se va añadiendo a la ecuación. En el capítulo de este domingo a las 12.00 ante el Fuenlabrada, no es una excepción. El cuadro pacense vive un nuevo ser o no ser en la liga ante el equipo que en estos momentos marca las posiciones de permanencia. Dos puntos separan a ambos conjuntos. Al conjunto blanquinegro, que actúa como local, solo le vale el triunfo. El cuadro madrileño, por su parte también busca ganar, aunque el empate no sería mal resultado.

El Badajoz llega tras una racha de tres encuentros consecutivos perdiendo, mientras que el Fuenlabrada tampoco puede presumir de buena dinámica: solo ha logrado un triunfo en los últimos seis partidos. Después de caer de forma contundente en Ceuta, David Tenorio asegura que su equipo se ha repuesto. «Nos encontramos muy fuertes y muy convencidos. Lo del pasado domingo fue un palo pero desde el lunes creemos en nuestras posibilidades», comentó durante su comparecencia de este viernes en sala de prensa. No obstante, el preparador granadino es autocrítico y sabe que el conjunto pacense tiene un amplio margen de mejora en aspectos defensivos y ofensivos. «Tenemos un problema de eficacia para poder aprovechar lo que generamos», declaró. Trayectoria paralela Respecto a su adversario de este domingo, el técnico blanquinegro admite que no va a ser un envite fácil y reconoce semejanzas entre ambos clubes. «Es un equipo que está sufriendo como nosotros, con una dinámica alterna y malos resultados fuera de casa pero hace poco logró ganar en Linares. Será un rival durísimo», aseguró. Al igual que sucedió en los dos anteriores compromisos como local, se prevé una gran presencia de aficionados en las gradas del Nuevo Vivero. El Badajoz ha vuelto a optar por promociones, precios populares y acceso gratuito para abonados buscando crear el mayor ambiente posible en el choque de este domingo. Badajoz:Kike Royo; José Mas, Borja García, Juanmi, Edu Sánchez; Mancuso, Alfaro, Adilson Mendes, Carlos Calderón; David Soto y Gorka Santamaría Fuenlabrada: Craninx; Cubero, Aleix Coch, Soti, Álvaro Barbosa; Cristóbal Márquez, Álvaro García, Fer Ruiz, Santi Jara, Ibán Salvador y David Vilán Árbitro:Germán Cid Camacho (comité castellanoleonés) Estadio:Cívitas Nuevo Vivero Hora: 12.00