El Badajoz «pide perdón» tras la goleada recibida en Ceuta

El Badajoz está metido en un buen lío. Su derrota ante el Ceuta de este domingo le deja en una delicada situación y con un casi inexistente margen de error. Cayó ante un rival directo y además perdió el ‘goal average’.Derrota por partida doble. La apuesta arriesgada de David Tenorio prometió en la primera mitad y decepcionó en la segunda. Si de los errores se aprende, el cuadro blanquinegro saca una lustrosa lección de este envite. Saben en el Nuevo Vivero que esta derrota ha dolido a su gente. Por ello no han dudado en salir a «pedir perdón» a través de sus perfiles oficiales en redes sociales. También han dado la cara sus capitanes, que saben que la coyuntura actual del club es peliaguada en el plano deportivo.

Otro que también hizo autocrítica fue el propio Tenorio. En sus tres primeros encuentros como técnico vio el lado positivo de todo, aunque el resultado no fuera el más idóneo. No obstante, el abultado marcador y la dolorosa resaca que deja el partido han hecho que el preparador granadino tenga que mirar las cosas desde otro prisma. «A partir del penalti hemos dejado de competir, eso es lo que me cabrea y me deja frustrado», declaró. En esa misma línea, el entrenador del Badajoz se refirió a todos los debes que aún tiene su equipo. Algo que está provocando que no pueda sacar adelante los partidos. «Nos cuesta afianzar los resultados y también nos está faltando eficacia. Tenemos que estar preparados para competir en situaciones adversas», afirmó tras el choque.

También dio bastante que hablar algunas de sus decisiones. Realizó una arriesgada y comprometida apuesta dejando a Kike Royo y Mancuso fuera del once en detrimento del joven Miguel Narváez y Jannick Buyla. «Tenemos veinte jugadores titulares en la plantilla, más los chicos que vienen del filial. En esta ocasión, en base al plan de partido, hemos decidido. Confío ciegamente en todos mis jugadores», explicó un Tenorio que exculpó al guardameta riojano de las anteriores derrotas. «Kike es un portero con una historia tremenda que ha construido en Badajoz. Para nada se le culpabiliza de los partidos anteriores», comentó en rueda de prensa.

Nueva promoción

El Badajoz ya piensa en su próximo envite, en el que se juega la vida ante el Fuenlabrada el domingo a las 12.00. Al igual que sucediera en compromisos anteriores, el club ha lanzado promociones para incentivar la afluencia de público al estadio. Hace dos semanas ante el Real Madrid Castilla, la iniciativa fue un éxito, con más de 10.000 almas en el Nuevo Vivero. Para este encuentro los abonados podrán adquirir de forma anticipada en las oficinas del estadio entradas de su misma zona al precio de un euro. Las zonas que incluyen la promoción son tribuna, preferencia, fondo norte o fondo sur, hasta agotar entradas de esta promoción. También se mantienen la promoción de hace dos semanas de dos entradas por cinco euros en fondo y preferencia.