10.000 razones para creer

No es nada sencillo impresionar a una leyenda del fútbol como Raúl González Blanco. Y fue lo que consiguió la afición del Badajoz con su masiva afluencia del pasado domingo para animar a su equipo ante el Real Madrid Castilla. El otrora capitán galáctico, ahora piloto de la nave del filial madridista se refirió hasta en dos ocasiones a lo que contempló en las gradas del Nuevo Vivero. «El Badajoz está lejano a unas expectativas que merece. Se ha vivido un gran ambiente», dijo primero. «Da gusto venir a este tipo de campos y jugar aquí. El Badajoz estuvo cerca de subir. Hace dos años estuvo a punto de subir. Recuerdo que nos ganaron bien. Han cambiado cosas, pero no ha cambiado la afición», añadió después. Y es que Raúl no es de los que olvida las cosas con facilidad.

Segundo mejor dato Las 10.088 almas que se congregaron en el estadio del Badajoz, según los datos oficiales del club, se convierte en la segunda mejor afluencia de la categoría de plata, solo superada por el casi inalcanzable Dépor en Riazor y está además en el ‘Top 20’ de los datos que se recogen en los estadios del fútbol nacional. Es cierto que la hinchada pacense no pudo celebrar un triunfo de su equipo. Pero sí que alcanzó los cinco dígitos. Una cifra solo reservada para grandes ocasiones en el coliseo pacense. Tras un primer intento en el que la entidad blanquinegra hizo un llamamiento para reunir a un nutrido grupo de espectadores en el Nuevo Vivero, esta primera tentativa se quedó en poco más de 6.000 espectadores. Solo una semana después, el club movilizó a la afición para Talavera, donde logró llenar cuatro autobuses. Ya en esta, ante un rival muy goloso para el aficionado, logró registrar un guarismo que solo lo superan las grandes noches coperas en 2020 -con lleno ante el Granada-, la etapa en Segunda División del club blanquinegro o las propias fases de ascenso del Badajoz, como se registró ante el Mancha Real o en el último encuentro de la 2017/2018 ante el Lorca Deportiva.