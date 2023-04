David Tenorio sigue optimista pese a la situación del Badajoz

Tan cerca, y a la misma vez, tan lejos. Nunca algo definió tan concretamente la situación actual que vive el Badajoz. Desde la llegada de David Tenorio, el cuadro pacense ha crecido en actitud y en sensaciones, que es algo de lo que había adolecido en los últimos encuentros bajo la dirección de José María Salmerón. No obstante, ese cambio de mentalidad no ha traído consigo un chorreo de puntos. De hecho, solo han logrado tres de los nueve en juego, calcando los números que tuvo su predecesor en el cargo en sus tres primeras apariciones en el banquillo.

La situación del conjunto blanquinegro vuelve a ser prácticamente idéntica a la que tenía el propio Tenorio cuando aterrizó en la capital pacense hace dos semanas: está en descenso, concretamente en la antepenúltima posición de la tabla. Eso sí, la permanencia está a tiro de piedra, al igual que en el primer partido que dirigió hace dos jornadas ante Unionistas. No obstante, el propio técnico considera escaso el botín que se ha obtenido desde que él se hiciera cargo de la nave blanquinegra. «No me cabe duda de que hemos merecido más de tres puntos en estos últimos tres partidos», aseguró tras el encuentro ante el Real Madrid Castilla.

Y es que da la sensación de que este Badajoz, pese a tener un puñado de jugadores de calidad contrastada en la categoría, va a tener que sufrir lo indecible si quiere lograr su objetivo. Pasó con Isaac Jové a principios de temporada; posteriormente sucedió lo mismo con Salmerón y este patrón parece volverse a repetir con el nuevo técnico. Encuentros como el de este domingo vuelven a confirmar lo que ya de sobra se sabía: falta contundencia defensiva y adolece de definición en la portería rival. No obstante, aunque las cosas no terminen de salir en el césped, el técnico blanquinegro se muestra confíado en que la fortuna cambiará para su equipo. «Confío en que llegará. La buena suerte se construye con actitud. La gente está subida al carro completamente, estoy muy orgulloso de mi equipo», aseguró.

A la que no se le puede poner un pero es la hinchada blanquinegra. Después de meter más de 6.000 personas hace dos semanas y de llenar cuatro autobuses para Talavera en la pasada jornada, este domingo el Nuevo Vivero ha registrado uno de los mejores datos en las últimas temporadas: más de 10.000 almas, según datos del club, acudieron al coliseo blanquinegro. Es cierto que la entidad del rival era llamativa, pero eso no quita que el efecto llamada que se ha producido entre la afición del Badajoz ha surtido efecto. «Tengo la sensación de que la gente está enganchada. Sé que el aficionado quiere ganar, pero el camino es importante», comentó.

Duelos trascendentes

Ahora el cuadro blanquinegro se jugará la vida en dos envites de máxima trascendencia ante rivales directos. Primero viajará hasta Ceuta para enfrentarse a un equipo que está firmando una dinámica espectacular con las miras claras de salvarse. Después, recibirá a un Fuenlabrada que ahora mismo marca los puestos de permanencia. Si no quiere descolgarse en la tabla, el equipo de Tenorio debe comenzar a sumar algo más que buenas sensaciones.