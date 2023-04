El Badajoz sigue sin resucitar

0 - Badajoz : Kike Royo; Pérez Acuña (Min 68 José Mas), Mariano, Juanmi (Min 75 Borja García), Edu Sánchez; Mancuso (Min 46 Buyla), Alfaro, Adilson, Calderón (Min 68 Ferrón); Zelu (Min 59 Soto) y Gorka Santamaría.

No hubo domingo de resurrección en Badajoz. El conjunto blanquinegro prolonga su penitencia otra semana cayendo ante el Castilla (0-2) y acaba la jornada como antepenúltimo clasificado cayendo al pozo del descenso. El cuadro pacense quiso, propuso, pero no pudo ante un rival más certero y con las ideas más claras que no se complicó la vida en labores defensivas.

El Nuevo Vivero registró para este envite el mejor dato de público de la temporada. Más de 10.000 almas arroparon al equipo en una calurosa tarde y crearon ambiente durante toda la jornada dominical. Los aledaños del estadio y la grada presentaron más ambiente que nunca. Sobre el césped, por su parte, David Tenorio repitió para este encuentro el planteamiento de anteriores semanas. Mancuso y Alfaro formaron en la medular, mientras que Adilson, Calderón y Zelu se encargaron de guardar la espalda de Gorka Santamaría.

Durante la primera mitad se pudo observar un planteamiento alegre por parte de ambos equipos. Mientras que el Badajoz ponía pundonor, el Castilla mostraba temple y calidad. El conjunto local logró acumular alguna llegada aunque pecaba de mordiente en los metros finales. Zelu, en los primeros compases de juego y una ocasión en la que ni Calderón ni Gorka acertaron a materializar mediado este primer acto fueron las tentativas más claras.

En el bando madridista, el peligro corrió por cuenta de Nico Paz, que gozó de un par de llegadas claras, en las que Kike Royo se mostró atento para evitar el primer tanto del encuentro. No obstante, sería el conjunto dirigido por Raúl González el encargado de inaugurar el marcador. Un pase en profundidad milimétrico, en el que los jugadores locales reclamarían fuera de juego llegó a las botas de Peter Federico, que se coló en la diagonal como un cuchillo que cortaba la mantequilla y puso rúbrica al primer tanto de la tarde tras batir por bajo a Kike Royo. Con esa renta mínima para el Castilla se alcanzó el ecuador del partido.

Segunda parte

Tras el paso por vestuarios, el Badajoz estaba obligado a dar un paso adelante para obtener el empate. Eso se vio traducido en la primera modificación por parte de Tenorio. Mancuso, que ya tenía amarilla, fue reemplazado por un Buyla que estaba destinado a darle más fuerza al centro del campo blanquinegro.

El inicio del segundo acto fue el tramo más prolífico de Badajoz y en el que más cercano estuvo a igualar la contienda. Zelu rozó el gol tras una jugada a balón parado. Casi a renglón seguido fue Mariano el que probó los reflejos de Mario de Luis con un fuerte testarazo que el meta tuvo que desviar de forma poco ortodoxa.

Pero los minutos seguían avanzando y el marcador parecía por momentos más cercano al tanto de la sentencia madridista que al de la igualada de los visitantes.

Este momento llegó en el tramo final del choque, a falta de siete minutos del último minuto del tiempo reglamentario. Con un Badajoz volcado y a la desesperada, un buen tiro cruzado de Álvaro Martín hizo imposible la estirada de Kike Royo y permitía al equipo visitante acariciar el triunfo.

En los compases previos al triple pitido final, no hubo más goles aunque el Castilla tuvo en su mano hacer el marcador más hiriente si cabe. Tras este marcador, David Tenorio cuenta con un balance de tres puntos logrados sobre nueve posibles. La exigencia en el calendario no cesa y al conjunto pacense le espera en los próximos choques dos equipos de ‘su liga’, con la visita al Ceuta y el choque en casa ante el Fuenlabrada.