Resurrección o más calvario para el Badajoz ante el Castilla

En plena Semana Santa, el Badajoz se la juega en su casa (domingo, 18.00), ante el filial del vigente campeón de Europa que opta a repetir cetro. Por si fuera poco, este joven equipo tiene como director de orquesta a una figura mítica del fútbol mundial, un Raúl González que quiere progresar en su carrera como técnico a la par que intenta que los jóvenes cachorros blancos sigan su escalada hacia el fútbol profesional. A todo esto se enfrenta un Badajoz que llega a este duelo con dudas tras caer ante el colista y que espera regocijarse en su afición para pelear por el triunfo ante uno de los más serios aspirantes a la primera plaza del Grupo I de Primera Federación.

Pero además del buen ambiente que se presume que habrá este domingo en el Nuevo Vivero, donde se espera superar los más de 6.000 espectadores que hubo hace dos semanas ante Unionistas, el técnico blanquinegro, David Tenorio puede contar con una buena noticia: cuenta con la totalidad de su plantilla para este encuentro. Algo que hace varios meses que no sucedía. Una vez superado el encuentro de sanción por Zelu y José Mas, que no pudieron estar en Talavera, el preparador granadino tendrá donde elegir. El Real Madrid Castilla, por su parte, no podrá contar con uno de sus principales exponentes ofensivos, Sergio Arribas, que ya firmó un doblete en el encuentro de ida y que vio la quinta amarilla en el último choque de los blancos ante el Sanse del pasado fin de semana.

El entrenador del Badajoz quiere ir sin complejos en uno de los compromisos más complicados del curso. «Plantearemos un partido al límite, nos la tenemos que jugar. He venido para ser atrevido y lo seré de principio a fin», aseguró durante la rueda de prensa previa al choque.

Sentimiento blanquinegro

El propio Tenorio ha aprovechado su comparecencia en vísperas al encuentro para animar a la hinchada blanquinegra a acudir al Nuevo Vivero. «El domingo juega el Badajoz en Badajoz. Juega en casa el equipo de la ciudad. El equipo de la camiseta blanquinegra. Y es al que tenemos que ir a animar», asegura. El entrenador insiste en el mismo discurso que cuando llegó hace dos semanas: él carga con la responsabilidad. «La afición está volcada y sabe lo que está en juego. Les pido que estén, que apoyen. Aquí se encuentra el responsable de los errores que se produzcan», concluyó.