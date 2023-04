El Badajoz apela a "su gente" para el encuentro ante el Castilla

No anda demasiado sobrado de recursos el Badajoz en el presente curso. Tiene su plantilla corta; descompensada en algunos puestos y a algunos jugadores clave se le sigue esperando para que ofrezcan mejores prestaciones de las que han mostrado hasta el momento. Este ha sido el mal endémico que tuvo que pasar Isaac Jové primero, José María Salmerón después y ahora, por último, David Tenorio. Da la sensación de que el potencial de la plantilla debería dar para algo más que para pelear por la permanencia. No obstante, por distintos motivos, aún no le ha dado para poder tener objetivos más ambiciosos.

Es por ello que la entidad blanquinegra apela a convertir al Nuevo Vivero en una caldera. Un arma que ya se usó en tiempos de bonanza cuando peleaban por Segunda División y cuando probaron las mieles de la Copa del Rey, así como también en los primeros años tras la refundación del club. Dada la coyuntura actual que se vive en todas las categorías del Nuevo Vivero, con un descenso ya consumado -el del filial- y otro que salvo milagro parece inevitable -juvenil-, y con el senior femenino descabezado el pasado verano, el único consuelo que le queda al conjunto pacense es que su principal exponente, que no es otro que el primer equipo masculino pueda salvar la categoría para así evitar el desastre total. Ambiente ante el Castilla Ya desde antes incluso de jugar el pasado domingo en Talavera, donde el equipo perdió ante el colista y se ubicó a un solo punto por encima del descenso, el Badajoz ya estaba calentando el ambiente para el que será su próximo encuentro en su fortaleza. Los blanquinegros se miden este domingo a las 18.00 al Real Madrid Castilla en uno de los encuentros más esperados de la temporada. El filial madridista siempre despierta expectación allá donde va y eso es una baza que espera aprovechar el Badajoz para que el Nuevo Vivero tenga la mejor entrada posible. Para ello, han recurrido a varias promociones de entradas con el objetivo de superar los 6.000 espectadores que se dieron cita en el estadio pacense hace dos semanas en el duelo ante el Unionistas. Tenorio, motivador Otra de las balas que tiene el club pacense en la recámara es la mentalidad de su nuevo entrenador. David Tenorio, considerado un gran motivador, ya tiene entre ceja y ceja el siguiente compromiso ante los blancos. «El siguiente objetivo es un nuevo partido en casa, con nuestra gente. Es un rival importante pero solo podemos verlo como una nueva oportunidad de sumar», dice. Aunque aún restan ocho encuentros hasta el final de liga, en el Nuevo Vivero no van nada más allá que no sea su próximo compromiso liguero.