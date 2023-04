El Badajoz quiere recuperar la calma en Talavera en un envite trascendental

El Badajoz quiere aprovechar el estado de felicidad provocado por el importante triunfo de hace una semana ante el Unionistas para poder seguir progresando en su camino hacia la salvación. Los blanquinegros se miden este domingo a las 16.00 al Talavera en un duelo que supone una excelente oportunidad de dar un paso al frente de cara a la permanencia.

David Tenorio cuenta con la plantilla al completo para la disputa de este encuentro a excepción de los sancionados Zelu y José Mas, que viajarán a Talavera a pesar de que no puedan entrar en la convocatoria. No obstante, el preparador andaluz admite que no tiene a todos sus integrantes en perfectas condiciones. «Habrá gente que llegue justa pero estamos todos disponibles», comentó este viernes durante su comparecencia previa al choque.

El propio técnico blanquinegro no quiere caer en euforias tras el último triunfo ni tampoco quiere dejarse guiar por un peligroso exceso de confianza. «No vamos a cometer el error de confiarnos. Ellos afrontarán el partido como una final pero delante tendrán al mejor Badajoz posible, ese es el reto», declaró. El Talavera es colista, está a ocho puntos de la permanencia y no gana desde el pasado 4 de febrero y viene de ser goleado ante el San Fernando en el último encuentro. No obstante, Tenorio quiso destacar durante intervención varias de las virtudes del cuadro manchego. «Tienen jugadores de mucho nivel y una propuesta futbolística que se sufrió hace meses aquí. Nos equivocamos si pensamos que nos lo van a poner fácil», relató.

El entrenador del Badajoz, que dirigió su primer encuentro apenas 48 horas después de aterrizar en la capital pacense, ha tenido por fin tiempo para preparar el choque durante una semana completa. Tenorio ha valorado muy positivamente sus primeros días en Badajoz. «Las sensaciones son magníficas. Veo una actitud sobresaliente porque el club lo facilita todo. Me encuentro a gente por la calle que me dice “estoy escuchando tu rueda de prensa”. Hay mucha implicación», indicó.

Afición

En un momento delicado de la temporada, la afición está respondiendo. El pasado domingo, más de 6.000 fieles se dieron cita en el Nuevo Vivero para apoyar al equipo. Este domingo en Talavera se espera la presencia de varios centenares de pacenses. Durante la semana se han llenado cuatro autobuses que se desplazarán hasta Talavera lleno de aficionados. El apoyo de patrocinadores, la Federaciónde Peñas, Grada de Animación se ha sumado al del club y la plantilla para permitir viajar gratis a los aficionados que hayan adquirido su entrada para este envite. El preparador granadino agradeció al club «por la iniciativa de los buses» y a la afición por «entender lo que nos jugamos».

Punto de inflexión

En una semana en la que el caso Adilson ha dado un giro radical, ya que el pasado domingo se encendieron todas las alarmas después de que el luso no jugara, ahora todo parece mucho más favorable después de que Tenorio afirmara en rueda de prensa que «iba a renovar sí o sí».

El técnico blanquinegro también puso el acento en la importancia de prolongar la buena racha de resultados. «Ya dije la semana pasada que una mala dinámica no la cambia un resultado. Cambia el estado emocional pero la dinámica cambia cuando encadenas varios resultados», detalló. No obstante, el propio Tenorio sabe que no debe volverse loco mirando hacia próximas fechas y se centra únicamente en este domingo. «Ojalá podamos encadenar las dos victorias pero nos centramos en el aquí y ahora», concluyó.