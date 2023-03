David Tenorio dice que Adilson va a renovar con el Badajoz

El hincha blanquinegro se está en estos momentos haciendo la siguiente pregunta: ¿Es este el fin del culebrón de Adilson Mendes? La respuesta corta es que parece ser que sí. No obstante, la larga deja algo más de dudas. Lo cierto es que el entrenador del Badajoz, David Tenorio, ha confirmado este viernes en su comparecencia previa al choque ante el Talavera que el jugador portugués va a jugar en cuanto esté disponible, con lo cual se activaría la claúsula automática de renovación de 25 partidos en los que haya disputado 45 minutos o más.

«Adilson, si no pasa nada, esta semana renovará con el Badajoz si cumple los minutos. Y eso va a pasar», afirmó el técnico andaluz. El futbolista portugués fue un claro objeto de deseo para el Córdoba el pasado mercado de invierno, donde los blanquiverdes se mostraron muy insistentes en su contratación en esta ventana de incorporaciones. Una vez finalizado el mes de enero, la tempestad, lejos de amainar, se volvió más intensa. Varios medios de la capital cordobesa daban por hecho el fichaje de Adilson por el Córdoba a partir del próximo curso. Eso hizo que los blanquinegros dieran a conocer que el extremo luso tenía un apartado contractual en el que se produciría la renovación automática de su contrato, que expira el 30 de junio, si alcanza esa cifra de 25 partidos.

Pero en esta partida de ajedrez en la que se está convirtiendo este caso, la entidad andaluza fue la siguiente en mover ficha. Según afirmaron desde Córdoba Deportes, el jugador habría alcanzado un acuerdo con el conjunto cordobesista en el que, si renueva, debería indemnizarles. Los representantes del futbolista no quieren pronunciarse ni hablar sobre claúsulas aludiendo a su confidencialidad.

Tenorio cuenta con Adilson

El cambio de entrenador han supuesto en el Badajoz una etapa de profundas modificaciones en la forma de hacer las cosas entre ambos técnicos. Mientras que Salmerón no quería hablar más del tema Adilson, David Tenorio ha pasado de no hablar del tema el pasado domingo tras el choque ante Unionistas, en el que el portugués no fue titular, a hacerlo largo y tendido este viernes. «Si no es al principio será en la segunda parte, si no fuera con el Talavera será en el siguiente partido, pero Adilson es un activo de este club y lo va a seguir siendo al 100%», aseveró un técnico que parecía mostrar seguridad en sus afirmaciones.

El hecho de que Adilson renueve no garantiza verle la próxima campaña en el Nuevo Vivero, pero sí que el Badajoz pueda adquirir dinero por un hipotético traspaso el próximo verano.