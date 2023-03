Convincente Calderón y gran triunfo para el Badajoz

Mucho está tardando ya en acuñarse el término de ‘CC7’ para Carlos Calderón. Para que luego digan que los extremos nunca son buenos. El de Almansa firmó un partidazo con una asistencia y un gol que permite al Badajoz remontar para sumar un triunfo de oro ante Unionistas (2-1) que le permite salir momentáneamente de los puestos de descenso. No fue ese el único ‘calderón’ que destacó en Badajoz, pues el Nuevo Vivero se convirtió en una gran caldera que llevó en volandas a su equipo.

En la capital pacense se vivió un ambiente como el de las grandes citas. Había atascos para llegar al encuentro, un buen puñado de aficionados llegó ya con el encuentro empezado y resultaba complicado encontrar un hueco para estacionar los vehículos. En el caso de los más madrugadores, vivieron una previa amenizada por la 'fan zone'.

Había expectación por ver cuál era la apuesta que realizaba David Tenorio en su puesta de largo con el Badajoz. El preparador granadino sorprendió con un dibujo en el que se observaban hasta cuatro medias puntas en el que Carlos Calderón tenía clara vocación de hombre de banda, mientras que Soto, Alfaro y Zelu se repartían el rol de ocupar el costado zurdo, apoyar a Gorka en el remate y la presión y ayudar a Mancuso en cerrar huecos en la medular.

Había urgencias en el bando local y eso se notó desde el primer momento. No faltó motivación, pero ese exceso de revoluciones tampoco eran una herramienta positiva para los de David Tenorio. En los primeros compases de juego José Mas ya tenía una amarilla. Es cierto que también lograron su primer acercamiento, por lo que mostraron que no había tiempo que perder para buscar un gol. Incluso el cuadro blanquinegro probó por primera vez al meta de Unionistas con un disparo de Zelu desde la frontal del área.

Pero el primer tanto del choque tendría la firma de Mario Losada, miembro del bando visitante. Tras una preciosista jugada larga de toques y triangulación y un gran pase filtrado el atacante finalizó con un disparo cruzado que se alojó en la meta defendida por Kike Royo. Fue todo un jarro de agua fría que silenció durante varios minutos a una hinchada que salió encendida.

El drama pudo ser mayor si Carlos de la Nava, que protagonizó una excepcional maniobra técnica, hubiera acertado con el arco blanquinegro. No obstante, el Badajoz se libró de encajar el segundo y de forma paulatina fue creciendo en el partido.

Y es que fueron unos 45 minutos muy intensos. En muchas ocasiones se espera a la segunda mitad para poner toda la carne en el asador. Prueba de ellos fueron las amarillas que vieron Zelu en el Badajoz y Nespral, Beneit y Fran.

Al filo del descanso, un buen centro de Calderón fue aprovechado por un atento Gorka, que puso de cabeza el tanto del empate. Con las tablas, ambos equipos se marcharon al descanso.

Tras el descanso, la contienda siguió muy igualada. No era fácil vaticinar cuál de los dos equipos podría hacerse con el triunfo. El Unionistas pudo ponerse por delante, pero el colegiado señaló fuera de juego en una acción muy protestada en el conjunto visitante.

David Tenorio siguió moviendo banquillo en busca del tanto de la victoria. El premio llegó de la mano del verdadero protagonista de partido, un Carlos Calderón que una acción de coraje logró ponerla dentro de la portería rival a falta de menos de diez minutos para el final. Tras este tanto, los locales amarraron con casta el resultado para lograr un triunfo que les hace salir del descenso.

David Tenorio: «Una dinámica no la cambia un resultado»

Tras el triunfo ante Unionistas, el técnico blanquinegro David Tenorio, que debutaba en este choque, valoró la importancia del triunfo logrado. «Quiero dar la enhorabuena al equipo por la capacidad de reacción. Hay un punto para ellos, otro para el staff y trabajadores del club y el otro punto es para la afición, porque se lo merecen», aseguró.

El cuadro blanquinegro mostró también un cambio de dibujo y de planteamiento con respecto a partidos anteriores. El propio Tenorio afirmó que quería cambiar algunos detalles del dibujo con respecto a su predececesor en el cargo para que esto se reflejara en los resultados. «Sabíamos que íbamos a jugar un partido de ida y vuelta. Éramos conscientes que íbamos a sufrir y que el equipo se iba a partir», dijo.

El preparador andaluz no oculta que el triunfo era importante en su debut. No obstante, cree que aún hay que cambiar mucho más detalles en el equipo. «Una dinámica no cambia un resultado. Que tenga claro la afición que un cambio de dinámica es mucho más tiempo que un día», argumentó.

El problema con Adilson parece ser que se va a prolongar, al menos otra semana más. David Tenorio no eligió de inicio al extremo luso y ello impidió que pudiera llegar a la cifra de 25 partidos con más de 45 minutos. «En el tema de Adilson hay cuestiones emocionales y contractuales que el club tiene una semana para poder resolverlas. Cuando ha salido, nos ha dado mucho», declaró el técnico.