El Badajoz de Tenorio quiere volver a enamorar a su afición

El Badajoz vuelve a empezar por tercera vez en lo que va de presente temporada. Los blanquinegros se estrenan con David Tenorio, su nuevo inquilino en el banquillo, y lo hacen en un partido a vida o muerte ante Unionistas este domingo a las 12.00 en un Nuevo Vivero al que pretenden convertir en una caldera. El cuadro pacense está en descenso y acumula ya dos meses sin lograr ningún triunfo en liga. Los salmantinos, por su parte, tratarán de sumar una nueva victoria tras haber logrado tres triunfos seguidos en la competición que le han permitido escapar de los puestos de descenso.

Tras la derrota del pasado domingo en Balaídos, la semana ha sido frenética en el Nuevo Vivero. Parecía que finalmente no iba a producirse el relevo en el banquillo, teniendo en cuenta que los días avanzaban y no se terminaban de producir esas novedades. No obstante, a última hora de este miércoles se produjo la sorpresa. El club comunicó que José María Salmerón no continuaba. En la mañana del jueves se anunciaba el nombre de su sustituto: David Tenorio, quizás la opción menos conocida de las que se barajaban, era el elegido para dirigir la nave blanquinegra. El granadino ha tenido que preparar a contrarreloj este decisivo encuentro dirigiendo en la tarde del jueves su primera sesión, con poco más de 48 horas para diseñar su plan para su primer choque con el Badajoz.

Vuelve Edu y no está Buyla

El Badajoz vuelve a tener muchos meses después a todos sus jugadores aptos para la competición. Su única baja para este encuentro es la del guineano Jannick Buyla, que se encuentra este fin de semana concentrado con su selección. La mejor noticia, sin lugar a dudas, es la del regreso de Edu Sánchez, que ha ido acumulando un buen puñado de jornadas sin estar en la convocatoria después de completar un primer tramo de competición excelente en el flanco izquiero de la zaga blanquinegra.

La afición, clave

Se espera un gran ambiente en el Cívitas Nuevo Vivero este domingo. De hecho, el propio David Tenorio en su presentación se refirió a su hinchada como esa «ganancia residual que puede marcar la diferencia» . De hecho, en la sesión preparatoria de este sábado, un nutrido grupo de aficionados se dieron cita en las gradas del estadio para dar un último aliento a los futbolistas antes de la decisiva cita de este domingo.