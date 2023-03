David Tenorio toma las riendas del banquillo del Badajoz

Salmerón ya tiene recambio en el Badajoz. El club blanquinegro deposita su confianza en David Tenorio (Granada, 1977), que cuenta con experiencia en el banquillo nazarí, dónde ha sido ayudante de José Luis Otra y Diego Martínez, y siendo el primer entrenador del filial. Era quizás la opción menos conocida para la afición blanquinegra, ya que las otras posibilidades eran Eloy Jiménez y Manuel Mosquera, tal como adelantó este periódico el miércoles.

El granadino se convierte en el tercer técnico que se sienta en el banquillo del Badajoz tras Isaac Jové -que estuvo las seis primeras jornadas- y Salmerón, que estuvo 22 encuentros al frente de la nave blanquinegra hasta la derrota en Balaidos del pasado domingo. Según ha descrito el propio Badajoz en su nota de presentación "es un entrenador con experiencia en este tipo de situaciones, con formación en psicología y de carácter motivador".

Sin precedentes

Se trata de la primera vez, tras la refundación, en la que el cuadro blanquinegro cambia dos veces de técnico en la misma campaña. Amén de los ‘interinos’ Luis Espejo o Nacho Cortés, para ver un caso así en el Nuevo Vivero habría que remontarse a la temporada 2011/2012, la última antes de la desaparición del club con su anterior denominación. Aquí fue cuando inició la temporada un Víctor Manuel Torres Mestre que acabaría presentado su dimisión a causa de los impagos que arrastraba el equipo. Su sucesor fue el que sra su segundo, Moisés Arteaga, que tampoco acabaría la temporada tras ser cesado en el tramo final de la misma. Alberto Monteagudo llegó en el tramo final de la temporada para obtener la salvación a falta de una jornada. No obstante, esta permanencia no les sirvió de mucho, ya que la entidad blanquinegra entraría semanas después en proceso de liquidación y no hubo vuelta atrás.

A contrarreloj

David Tenorio ha dirigido este jueves su primera sesión preparatoria con el Badajoz. No tiene mucho margen de maniobra, ya que el encuentro, que es además de marcado carácter decisivo, tendrá lugar este domingo a partir de las 12.00. Su rival será un Unionistas que también está en la parte baja de la tabla, aunque viene con una dinámica contrapuesta a la de los pacenses.

La decisión de cambiar el inquilino en el banquillo se ha pospuesto por dos motivos principales: el primero de ellos era porque desde la directiva querían asegurarse de que tenían un relevo inmediato y no dejar al equipo sin un director de orquesta ante una cita tan trascendental como la del próximo domingo. El segundo motivo viene de la mano de la situación concursal que arrastra el equipo, pues el administrador, Bernardo Silva, debía autorizar una operación que contemplaba el despido del técnico saliente y el contrato del entrenador entrante.

Trituradora de banquillos

Juan Marrero es el último entrenador que ha empezado y concluido la temporada con el Badajoz en los últimos tiempos en el curso 2017/2018. Tras él, llegó Patxi Salinas, que vivió una efímera aventura y fue relevado por Nafti, que llevó a los ‘playoff’ y a una histórica participación en Copa al equipo. Fue destituido a mitad de esa temporada y llegó un Munitis que se topó con el covid primero y las dudas después. No llegó a empezar la temporada y su puesto lo ocupó Fernando Estévez, que casi logra el ascenso. Óscar Cano, Isaac Jové y Salmerón son los últimos de esta larga lista.