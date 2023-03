El Badajoz hace oficial la destitución de Salmerón

El Badajoz ha hecho oficial, a través de un escueto comunicado publicado a última hora de este miércoles, la destitución del hasta ahora entrenador del primer equipo, José María Salmerón. La mala dinámica del equipo, que llevaba sin ganar dos meses y que estaba alojado en puestos de descenso siendo el cuarto peor situado en la clasificación ha provocado que la directiva blanquinegra haya decidido prescindir del preparador almeriense. En el texto oficial, además agradecen al técnico su labor al frente del cuerpo técnico y le desean suerte para el futuro.

Salmerón ha dirigido al Badajoz durante 22 partidos en liga obteniendo un total de 26 puntos tras seis triunfos, ocho empates y otras tantas derrotas. Llegó al banquillo el pasado mes de octubre para reemplazar a Isaac Jové y se convierte en el primer técnico tras la refundación que ni empieza ni termina la temporada al frente de la nave blanquinegra.

Candidatos

El club aún no ha hecho oficial ningún nombre ni tampoco ha comunicado quién dirigirá la sesión preparatoria de este jueves -todo apunta que será el preparador físico Curro Velázquez-, los nombres para reemplazarle ya han empezado a sonar. El ex entrenador del Extremadura, Manuel Mosquera, o el ex del Granada B, David Tenorio o Eloy Jiménez con pasado en el Mérida, son los primeros candidatos.