Un encuentro histórico y agónico del Badajoz en Balaídos

El Badajoz afronta este domingo (17.00) un encuentro en el que se mezclan tintes históricos y decisivos: los blanquinegros rinden visita al Celta B en Balaídos, un escenario que ha vivido varias décadas encuentros históricos en Primera División y por el que han pasado un buen puñado de colosos europeos en su periplo por competiciones continentales. Pero el equipo dirigido por José María Salmerón no irá hasta Vigo por turismo. Están en puestos de descenso y necesitan puntuar para abandonar cuanto antes estas posiciones.

El técnico José María Salmerón ha viajado hasta tierras gallegas con todos sus efectivos disponibles a excepción de Edu Sánchez, que ya está entrenando con el grupo, pero aún no le ha dado para estar en la lista ante el Celta B. «Edu es la única baja confirmada. Ha tenido algunas recaídas pero ya está entrenando con nosotros. Su evolución estará en como él se sienta» declara durante su comparecencia previa al choque.

El propio entrenador afirmó durante la previa que no les genera ningún tipo de inquietud el hecho de haber caído a los puestos de peligro. «No nos preocupa haber caído en el descenso. Si miramos la clasificación, sumando dos victorias puedes llegar a ponerte noveno», afirma.

El preparador andaluz, que ha calificado los once encuentros restantes como finales, también puso el acento en las virtudes que puede tener su equipo de cara a estos encuentros. «Estoy convencido de que vamos a conseguir nuestro objetivo siendo sólidos, fuertes y teniendo mayor claridad de cara a gol», afirma.

Sobre el escenario del choque, Salmerón se deshizo en elogios ante el marco incomparable en el que van a jugar este domingo. «Me encanta jugar en Balaídos al igual que me encanta jugar en Riazor. Como entrenador y como futbolista lo que te gusta es disputar partidos en los mejores campos, como lo es el nuestro», declaró. Respecto al rival, advirtió sobre su peligro. «Todos los filiales cuentan con gente con mucha calidad, sobre todo individual. Son jugadores muy jóvenes que pueden cometer errores por eso mismo», apunta. «Intentaremos aprovechar nuestro momento. «Es un equipo que, si se encuentra a gusto sobre el césped, alcanzan su mejor versión. Tenemos que quitarles la pelota y estar siempre muy atentos en las ayudas cuando ellos la tengan», detalla.

confianza / Pese a que llevan mes y medio sin ganar y eso les ha hecho caer varias posiciones hasta llegar a los puestos de descenso, el técnico del Badajoz se muestra convencido de que pueden revertir la situación en lo que resta de competición. «Hemos hecho cosas bien y a eso nos agarramos. Sabemos que tenemos un equipo distinto y que habrá que hacer las cosas mucho mejor para conseguir victorias», explica. No obstante, el míster blanquinegro está resignado a que el objetivo deberá ser mantener la categoría un año más. «Los lamentos no sirven ahora, los ocho o nueve equipos que estamos en la zona baja vamos a pelear hasta el final», sentencia. « Hay que llevar el partido a nuestro terreno. La plantilla está totalmente convencida de traerse los tres puntos de este desplazamiento», concluye.