‘Balona’ de partido para el Badajoz

Sin colchón y sin margen. Así viaja el Badajoz hasta La Línea de la Concepción para medirse este domingo (12.00) a la ‘Balona’. Si logra ganar, se asegurará acabar la jornada fuera del descenso. Si no lo hace, tendrá que tirar de transistor y carambolas para no hacerlo. Es una cita de vital trascendencia para un equipo que confía desterrar su mala racha en este encuentro. Salmerón no podrá contar con los lesionados Josete Malagón ni Edu Sánchez en defensa. Por otro lado, tendrá la importante ausencia de Gorka Santamaría por sanción, por lo que no podrá contar con su principal baza a nivel ofensivo.

