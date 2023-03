Alejandra Oliver se despide del Badajoz alabando su gestión

Se siguen produciendo movimientos naturales en el Badajoz tras el traspaso de poderes del grupo Oliver -que vendió el 40% de su accionariado- a Atlantic. La primera en pronunciarse en este grupo ha sido Alejandra Oliver, hija de Luis, que ha figurado en el consejo de administración del club desde el pasado mes de junio hasta el pasado 17 de febrero, fecha en la que se concretó la venta del paquete accionarial y cuando los empresarios mexicanos tomaron el control total del club.

En esa misma fecha, Alejandra Oliver dimitió de su cargo, tal como así refleja una carta enviada al todavía presidente del club, Luis Díaz-Ambrona. En ese texto, la ya ex consejera delegada del club pacense, rememora como ha sido esta etapa desde que la familia Oliver desembarcara en Badajoz allá por el mes de enero de 2022. «Ha sido un año intensísimo, lleno de dificultades y de gran esfuerzo y sacrificio», dice en el primer parráfo que se puede leer en este comunicado.

El texto prosigue poniendo en valor todo lo realizado durante este año, incidiendo en todas las dificultades que han tenido que atravesar en este tiempo. «Nos impusimos una meta, romper con un psado que llevaba al club a la liquidación y sentar las bases para un futuro sin ataduras, rémoras, ni hipotecas de malas gestiones pasadas», añade.

Oliver también presume de «estabilidad y crecimiento orgánico y sostenible» y confía en que sus sucesores «van a hacer un buen trabajo que permita al Badajoz jugar en la LFP y mantener la ilusión de su afición», concluye.

La presentación, este jueves

Finalmente el nuevo proyecto que va a llevar a cabo el grupo mexicano con el Badajoz se ha pospuesto. La comparecencia, que estaba prevista para este miércoles por la tarde, finalmente se celebrará durante la mañana del jueves en el Nuevo Vivero. Atlantic había fijado la fecha esta semana y no quiere dejar pasar más tiempo para dar a conocer su nueva hoja de ruta en el club, así como el nuevo organigrama que va a tener la entidad blanquinegra.

Reclamación de Feverstone

Joaquín Parra sigue saliendo a la palestra, aunque ya hace tiempo que no tenga ningún cargo en el Badajoz. Según ha podido saber este periódico, el empresario sevillano reclama al club una serie de cantidades que la entidad adeudaría a Feverstone. No obstante, el administrador concursal, Bernardo Silva se ha opuesto a estas pretensiones realizadas por el empresario sevillano, al considerar que no están justificados estos conceptos que incluyen. La decisión final de este proceso recaerá en el juzgado de lo mercantil.