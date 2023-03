Atlantic presenta este miércoles su proyecto con el Badajoz

Se avecinan movimientos de forma inminente en el organigrama del Badajoz. El director general del club, Leo Casanova, comparecerá durante la tarde de este miércoles en la sala de prensa del Nuevo Vivero. Hace ya algunas semanas que el grupo mexicano Atlantic se hizo con el accionariado del grupo Oliver con el objetivo de quedarse en solitario con la gestión del club. No obstante, no van a estar solos. Van a tener más socios que aporten capital dentro de la entidad blanquinegra, aunque hasta el momento no ha trascendido su identidad.

En este sentido, se ha vuelto a manifestar a través de un comunicado la Plataforma ‘Sentimiento Blanquinegro’, que ya pidió hace algunos días más transparencia a los inversores aztecas, ya que aún no habían desvelado la identidad de estos nuevos empresarios que iban a realizar su desembarco en el Nuevo Vivero. Este colectivo, que nació hace casi un año con el objetivo de preservar los intereses del club, han emitido este martes un nuevo texto en el que aseguran que tras la reunión mantenida el pasado viernes en el Nuevo Vivero con dirigentes del club, les han asegurado que tienen la voluntad de presentar su nuevo proyecto, así como también el nuevo organigrama en los próximos días. Desde el propio Badajoz, efectivamente, han confirmado que están en lo cierto. Aunque no han especificado fecha concreta, se prevé que no se va a demorar. Aún no se ha aclarado si figuras comoDiego García o Luis Díaz-Ambrona seguirán en el club.