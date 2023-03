Badajoz y Mérida se citan con sus urgencias en el Nuevo Vivero

Duelo de necesitados en el Nuevo Vivero. Badajoz y Mérida afrontan un duelo de máxima rivalidad después de que los dos equipos hayan caído con estrépito en la pasada jornada. Mientras que los pacenses lo hicieron en Riazor, recibiendo una dolorosa manita, el cuadro emeritense tampoco salió bien parado en su duelo ante el filial del Celta en el estadio Romano, ante el que también encajó una contundente goleada que le ha dejado un agridulce sabor de boca.

Si bien es cierto que ambos vienen de un fin de semana aciago, si se toma un poco más de perspectiva, el Mérida está algo más tranquilo en la clasificación, alojado en la zona media, con seis puntos por encima del descenso. El Badajoz, por su parte, ocupa el puesto que marca la permanencia, con solo dos por encima de los puestos peligrosos de la tabla.

Edu sánchez, única baja

Si algo tienen en común ambos equipos son las urgencias que tienen en el lateral izquierdo. En el caso del conjunto blanquinegro Edu Sánchez sigue sin estar disponible para ocupar esta demarcación en el flanco zurdo de la zaga. El canterano es la única baja que tiene Salmerón para esta partido, ya que ha recuperado a Borja García y podría tener minutos si así lo estima oportuno el técnico.

El preparador andaluz quiere olvidar cuanto antes el mazazo ante el Dépor y centrarse en el derbi. «Los primeros días fueron complicados, pero somos un grupo fuerte y mantenemos la responsabilidad de mejorar», apunta.

El propio Salmerón repitió el discurso de semanas pasadas, en la que no contempla otro resultado que no sea el triunfo. «Queremos ganar. No son solo tres puntos. Queremos hacerlo por la afición. Es un derbi y esto es importante para ellos, para nosotros y para todos», asegura.

Por su parte, el técnico del Mérida también advierte de los peligros que puede entrañarle el conjunto pacense. «Después del último resultado querrán revertir la situación, pues llegan con la exigencia de la clasificación, por lo que seguro que saldrán con muchas ganas e intensidad. Nosotros tenemos que igualar la intensidad y tener templanza», apuntó.

Se agarran a los precedentes

El Badajoz quiere aferrarse a los precedentes más recientes en el Nuevo Vivero. Los dos últimos clásicos del fútbol extremeño finalizaron con triunfo del equipo pacense. Mientras que en la temporada 2017/2018 fue con un 4-2, hace dos temporadas, el envite finalizó con triunfo por la mínima para el equipo local.

Marta Huerta de Aza será la encargada de dirigir el encuentro, propiciando de esta forma, uno de los apuntes históricos del choque.