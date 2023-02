El Badajoz visita Riazor con una mezcla de congoja e ilusión

El Badajoz visita este sábado a las 17.00 al Deportivo de la Coruña en Riazor. Es una de las grandes fechas de la temporada que está marcada en el calendario desde el inicio del curso, ya que se trata de un escenario histórico que ha vivido celebraciones de campeonatos de liga en Primera División, así como también un buen puñado de partidos de la Champions League. No obstante, pese a tratarse de uno de estos momentos tan esperados, el Badajoz llega con dudas tras los últimos resultados cosechados, puesto que solo ha podido sumar tres de los últimos doce puntos y no vence en la competición doméstica desde la primera jornada de la segunda vuelta ante el Alcorcón.

El Deportivo, por su parte, se encuentra ubicado en la tercera posición y tiene a tiro el liderato. Los de Óscar Cano, pese a que han mostrado su cara más irregular fuera de casa, en su feudo se están haciendo fuertes después de sumar cuatro triunfos seguidos. Además, se han mostrado muy sólidos, al no encajar goles desde mediados del pasado mes de noviembre, lo que ha hecho que el conjunto gallego vaya, de forma paulatina, alcanzando esa regularidad necesaria para ser un serio aspirante al título. En los blanquiazules no estarán por lesión Kuki Zalazar, Svensson y Jaime, ni tampoco el sancionado Diego Villar. En su convocatoria sí que están dos jugadores del filial y Raúl Carnero, que vuelve tras mes y medio fuera de los terrenos de juego por lesión.

Caso Adilson

Tras la polémica surgida la pasada semana con el jugador portugués, que no salió de inicio ante el Sanse tras un desencuentro con su representante, esta semana viajará con el equipo y estará a disposición de lo que decida José María Salmerón. No obstante, ha tenido problemas durante la semana y solo ha podido ejercitarse en la sesión del jueves en Badajoz, y en la del viernes en Abegondo. El técnico blanquinegro quiso disipar las dudas en este sentido en la comparecencia de esta semana. «Cuento con él, no creo que exista ningún problema», aseguró durante su intervención en la sala de prensa.

El técnico andaluz, que sigue sin poder contar con los lesionados Borja García y Edu Sánchez por lesión y que recupera a Cordero y Juanmi tras cumplir sanción, se muestra cauto por la entidad del adversario, aunque sin perder la ambición. «Respetamos siempre al rival pero vamos con la decisión de ganar el partido. El equipo está animado para lograrlo», afirmó en sala de prensa.