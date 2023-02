Gorka Santamaría: un regreso a Riazor tras un retorno al Badajoz

En el mutante mundo del fútbol, todo cambia a gran velocidad. Incluso estos cambios que se producen de forma tan acelerada, a veces se revierten casi tan rápido como se produjeron. Este es el caso de Gorka Santamaría, que de la noche a la mañana pasó de ser el ídolo de la afición blanquinegra a convertirse en el refuerzo de un ‘Super Dépor’ que parecía que no iba a tener rival en la categoría. Lo cierto es que el ariete vasco pronto se redimió y en cuanto vio que en Coruña era una figura prescindible, regresó allí donde sabía que sí iba a ser un pilar fundamental: una capital pacense en la que le habían dado mucho amor y quería que así siguiera siendo. Por eso lo hizo posible hace apenas un mes.

No obstante, él ve esta fugaz etapa en Coruña como un proceso natural del fútbol. Lejos de guardar rencor, se muestra muy agradecido con esta experiencia. «Va a ser ilusionante volver a reencontrarme con mis ex compañeros y amigos que tengo allí en el club. En lo personal, mi familia y yo fuimos felices allí». No obstante, el ariete vasco irá defendiendo los colores de un Badajoz que está muy necesitado actualmente. «Vamos a estar con el cuchillo entre los dientes. Necesitamos ganar y aquí no hay amigos», añade.

Aunque sabe que no es nada sencillo poder lograr tumbar al ‘todopoderoso’ Dépor en su feudo, Gorka ve posibilidades donde mucha gente no lo hace. «Claro que hay opciones de ganar allí. Aunque en casa son muy fuertes, no son un equipo invencible. En Riazor están mostrando ser muy fiables y tenemos que neutralizar ese potencial y generarles dudas para que no puedan mostrar su máximo nivel», declara.

Respeto hacia su ex equipo

Santamaría, que logró alcanzar la quincena de goles durante la pasada campaña, solo ha podido ‘mojar’ en una ocasión tras su regreso. Fue ante el Algeciras y desde los once metros. Pero al ser un delantero que vive del gol, parece cuestión de tiempo que vuelva a seguir celebrando tantos con su equipo. No obstante, añade que, si este sábado, no sabrá cómo reaccionar. «No sé si lo celebraré. Depende del minuto o no, lo haré o no. Si lo celebro, será con el máximo respeto», asevera.

No obstante, aunque admite no obsesionarse en el ámbito de materializar ocasiones, sí que le gustaría marcar en el Nuevo Vivero con su gente. Y si es en el próximo partido, que es una cita muy especial, mejor aún. «Me encantaría hacer gol todos los días. Estaría bien que el primer gol en casa fuera ante el Mérida. Y si acaba con victoria, mejor que mejor», explica.

Y es que desde que llegó a la capital pacense, este goleador canterano del Athletic no puede estar más satisfecho de la que ya considera como su «segunda casa» en la que ha formado una familia. «Me encuentro bien aquí. Estoy muy feliz. Estoy completamente integrado en el grupo. Aún nos tenemos que conocer un poco, pero sí que estoy muy contento», sostiene.

El propio Gorka, pese a ese estado de felicidad, se muestra autocrítico y cree que aún puede mejorar sus prestaciones sobre el campo. «Aún no he visto mi mejor versión. Hay veces que me he encontrado un poco solo por como se ha dado el partido o por como nos ha presionado el rival. Creo que estamos matizando en algunas partes del juego. Creo que cada vez lo haremos mejor. Nos falta dar un pasito con balón y ser más atrevido», detalla.

Sobre la salvación del Badajoz, espera que «el equipo se salvará bien» aunque espera «poder sumar de tres» con más frecuencia que la actual.