El Badajoz quiere acompañar a la fiesta

El destino a veces está lleno de curiosas ironías. El mundo del fútbol no es, ni mucho menos, una excepción. Hace poco más de un año Badajoz y Sanse se enfrentaban en el Nuevo Vivero en mitad de un clima crispado ante la llegada de Luis Oliver al club. Menos de 13 meses después, los mismos protagonistas se citan este sábado (19.00) justo cuando este inversor ha confirmado su marcha del club.

En lo puramente deportivo, el Badajoz quiere ganar para evitar que el ruido vuelva a aparecer después de sumar dos puntos de los últimos nueve posibles. El empate sin goles ante el Rayo Majadahonda de hace dos semanas no gustó en el Nuevo Vivero y menos agradó aún la última derrota ante el San Fernando del pasado domingo. Por lo que el conjunto pacense intentará sumar de tres en tres para olvidar sus problemas. No obstante, la fecha no parece la más idónea si tenemos en cuenta los precedentes. El cuadro pacense solo ha vencido en uno de los últimos siete encuentros disputados en fechas coincidentes con Carnaval. El resto, los otros seis, los ha empatado. Por lo que también intentará romper este precedente.

Mermados en defensa

Salmerón llega a este partido muy mermado en defensa. Borja García sigue sin estar y Edu Sánchez no ha llegado a tiempo. Tampoco estarán los sancionados Carlos Cordero y Juanmi, por lo que tendrá que hacer remiendos en la zaga para poder competir. «Cuando tenemos tantas bajas en defensa debemos valorar quiénes son los jugadores que mejor se adaptan a esas circunstancias», comentó el propio Salmerón durante su comparecencia en sala de prensa.

Sobre su rival de este sábado, el Sanse, Salmerón ha advertido sobre su potencial. Especialmente en las últimas jornadas. «Han mejorado mucho defensivamente. Encadenan cuatro partidos sin perder y han conseguido ganar en Mérida y empatar ante el Dépor. Están teniendo buenos resultados», declaró. El preparador andaluz incidió en la importancia de este choque. «Si ganamos este partido, iremos escalando dentro de la competición», dijo.