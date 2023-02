Salmerón resta importancia al fin de la racha del Badajoz

Hasta este pasado domingo, el Badajoz podía justificar que, aunque sus sensaciones no eran del todo buenas, al menos estaba sumando puntos que le ayudaban a acercarse al gran objetivo del presente curso: la permanencia. Después del encuentro frente al San Fernando, donde cayeron derrotados poniendo fin a una racha positiva de seis partidos sin conocer la derrota, el cuadro blanquinegro hace autocrítica y pasa revista sobre todos los elementos que se encontró en un resultado que más que un paso atrás supone perder la oportunidad de dar un importante paso hacia adelante.

El técnico del Badajoz, José María Salmerón, admite que fue en el tramo inicial del choque cuando se les empezó a escapar las posibilidades de lograr arañar algo positivo en la localidad isleña. «El partido lo hemos perdido en la primera parte. Entre el viento y la intensidad del San Fernando, algunas veces un poco excesiva, cada vez que salíamos había continuas faltas», aseguró. Otro de los apuntes que hizo el propio Salmerón fue se marchó de la localidad gaditana un tanto decepcionado por el marcador. Eso sí, tampoco se mostró excesivamente contrariado por haber finalizado la racha de media docena de encuentros sin conocer la derrota.

El preparador andaluz criticó el planteamiento de un rival del que dijo que buscaba a Adilson y que, en general, se mostró muy acelerado durante los 90 minutos. «No se ha jugado mucho durante el partido, solo a chocar y poco más», declaró.

Otro aspecto que lamentó el técnico del Badajoz fue la falta de pegada que acabó costando caro a un Badajoz que jugó más de una hora de partido con un futbolista menos y estuvo casi todo el envite por detrás en el marcador. «Hemos tenido tres acciones de gol en la segunda parte que no hemos convertido y al final metemos cuando no queda prácticamente tiempo», comentó el propio Salmerón.

Actuación arbitral

Otro apartado de las críticas del entrenador del Badajoz se centró en la actuación del colegiado del encuentro. Pocos minutos se habían disputado durante el choque cuando ya había señalado una pena máxima en contra del conjunto pacense. «Ya no sé cuando es mano y cuando no. Nos habían dicho que cuando viene de un rebote no lo es. A Jannick le da el balón en la barriga antes que en el brazo y ha pitado penalti», indicó.

Y si ese penalti fue decisivo para el encuentro por una decisión arbitral, otra de ellas fue la acción que dejó a los visitantes con un efectivo menos sobre el terreno de juego tras la doble amarilla que vio el central que acabó siendo expulsado. «Juanmi comete un error en la segunda tarjeta pero castigar su primera acción con amarilla me parece excesivo», comentó. En materia arbitral, sin querer perder las formas, el técnico almeriense confía en que sea un aspecto que pueda mejorarse a partir de ahora. «Tiene que haber un criterio arbitral más equilibrado en la competición», apuntó.

Pese a esta derrota, el Badajoz sigue cuatro puntos por encima de los puestos de peligro. No obstante, después de lograr solo dos de los últimos nueve puntos, el conjunto pacense debe experimentar cierta mejoría si no quiere que el sufrimiento le acompañe de aquí a lo que resta de temporada. Lo que sí que parece que se esfuman son las escasas posibilidades que aún quedaban de que este equipo pudiera alcanzar las posiciones de fase de ascenso a Segunda División, que están a once puntos.